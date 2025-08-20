Obavijesti

NAVIJAČI STALI UZ HRVATA

Američka stranica u nevjerici zbog Zupčeve ocjene u poznatoj igrici: 'To kažete jer je stranac'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Ivica Zubac, centar Clippersa, briljira! S ocjenom 87 u NBA 2K, neki su sumnjičavi, ali fanovi ga brane. Zubac je 'mašina za double-double', kažu fanovi

Najbolja sezona u karijeri je iza hrvatskog reprezentativca Ivice Zupca (28). Centar Los Angeles Clippersa bilježio je double-double učinak od 16,8 koševa i čak 12,6 skokova (četvrti u ligi), uz sjajan učinak iz igre od 62,8 posto i čak 80 odigranih utakmica od 82 u sezoni. 

Legitimno je Zubac mogao biti izabran i za All-Stara, ali svejedno je zaradio priznanja za sjajnu sezonu. Bio je šesti u glasovanju za najboljeg obrambenog igrača lige, a izabran je i u drugu obrambenu petorku. 

NBA: Playoffs-Los Angeles Clippers at Denver Nuggets
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Početkom rujna izlazi novo izdanje popularne košarkaške igre NBA 2K, a Zubac je dobio ocjenu 87, koliko su, primjerice, dobili još i Domantas Sabonis (Sacramento Kings) te Alperen Sengun (Houston Rockets). Nikola Jokić dobio je ocjenu 98, Victor Wembanyama ima 94, Joel Embiid 93... 

Ipak, ima nekih koji sumnaju da je Zubac zaslužio takvu ocjenu. Popularna američka košarka stranica, Basketball Forever, objavila je pred 1,5 milijuna pratitelja na Instagramu objavu posvećenu Zupcu.

- NBA 2K zaista je Zupcu dao ocjenu od 87. Manju ocjenu imaju Jimmy Butler, Tyrese Maxey, De'Aaron Fox, Julius Randle, Franz Wagner... Je li to opravdano? - napisala je stranica Basketball Forever.

Ipak, u komentarima su mnogi opravdali Zupčevu ocjenu, a neki su istaknuli kako je predugo "ispod radara" i kako je zaslužio priznanje, barem u ovakvom obliku. Ovo su neki od komentara...

  • "Ne cijenite ga jer je veliki tip iz inozemstva i mislite da je isti igrač kao i prije dvije godine. Zubac je prava stvar."
  • "On je top 5 centar u ligi koji je propustio samo dvije utakmice, odličan je u pick n' rollu, odlično se snalazi oko obruča i sjajan je skakač."
  • "Itekako opravdano."
  • "Nema puno takvih igrača u ligi, koji su toliko visoki, veliki i raznovrsni."
  • "On je mašina za double-double."
  • "Bio je odličan cijelu sezonu."

