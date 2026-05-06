Amerikanci u panici: Hoteli su prazni uoči Svjetskog prvenstva

Fifa je najavila spektakl, a Gianni Infantino bombastično je izjavio kako je Svjetsko prvenstvo ekvivalent čak 104 Super Bowl utakmice, najpopularnijeg sportskog događaja u SAD-u. No, nešto više od mjesec dana prije početka turnira, američki hotelijeri ne bilježe očekivani porast rezervacija.

Prema pisanju Forbesa, gotovo 80 posto hotelijera iz 11 gradova domaćina navodi kako rezervacije zaostaju za prognozama. Štoviše, dio njih tvrdi kako se turnir zasad gotovo uopće ne osjeti na turizmu i gospodarstvu, objavilo je Američko udruženje hotela i smještaja (AHLA).

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Istraživanje pokazuje da tek četvrtina ispitanika bilježi osjetniji rast rezervacija, uglavnom na tržištima koja ionako imaju snažnu turističku potražnju ili u gradovima gdje su smješteni kampovi reprezentacija. Fifa je ranije procijenila da će Svjetsko prvenstvo generirati čak 30,5 milijardi dolara gospodarske aktivnosti, uz očekivanje dolaska milijuna navijača. No, čini se da bi međunarodna potražnja mogla biti znatno slabija.

Razloga je više; od kompliciranih viznih procedura i šireg geopolitičkog konteksta do činjenice da je turnir raspršen na velik broj lokacija, što navijačima povećava troškove i logističke izazove. Podaci s terena to potvrđuju. U Kansas Cityju čak 85 do 90 posto hotelijera ističe kako su rezervacije slabije nego u uobičajenim ljetnim mjesecima bez velikih događaja.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Slična je situacija i u Bostonu, Philadelphiji, San Franciscu i Seattleu, gdje gotovo 80 posto ispitanika tvrdi da se Svjetsko prvenstvo “praktički ne osjeti”. Ni Los Angeles ni New York City ne odskaču, oko dvije trećine hotela bilježi slabije rezultate od očekivanih. U Teksasu, uključujući Dallas i Houston, oko 70 posto hotelijera također navodi podbačaj rezervacija.

Ipak, nije svugdje tako. Miami izdvaja se kao pozitivan primjer, oko 55 posto hotelijera bilježi rezervacije iznad očekivanja, dok sličan trend prati i otprilike polovica hotela u Atlanta.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM: