Obavijesti

Sport

Komentari 6
INTERES NIJE OGROMAN

Amerikanci u panici: Hoteli su prazni uoči Svjetskog prvenstva

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Amerikanci u panici: Hoteli su prazni uoči Svjetskog prvenstva
3
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Fifa najavila spektakl, ali američki hotelijeri razočarani! Rezervacije za Svjetsko prvenstvo zaostaju, čak 80 posto hotela bilježi podbačaj u broju rezervacija

Admiral

Fifa je najavila spektakl, a Gianni Infantino bombastično je izjavio kako je Svjetsko prvenstvo ekvivalent čak 104 Super Bowl utakmice, najpopularnijeg sportskog događaja u SAD-u. No, nešto više od mjesec dana prije početka turnira, američki hotelijeri ne bilježe očekivani porast rezervacija.

Prema pisanju Forbesa, gotovo 80 posto hotelijera iz 11 gradova domaćina navodi kako rezervacije zaostaju za prognozama. Štoviše, dio njih tvrdi kako se turnir zasad gotovo uopće ne osjeti na turizmu i gospodarstvu, objavilo je Američko udruženje hotela i smještaja (AHLA).

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump at FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Istraživanje pokazuje da tek četvrtina ispitanika bilježi osjetniji rast rezervacija, uglavnom na tržištima koja ionako imaju snažnu turističku potražnju ili u gradovima gdje su smješteni kampovi reprezentacija. Fifa je ranije procijenila da će Svjetsko prvenstvo generirati čak 30,5 milijardi dolara gospodarske aktivnosti, uz očekivanje dolaska milijuna navijača. No, čini se da bi međunarodna potražnja mogla biti znatno slabija.

PRIPREME ZA MUNDIJAL Hrvatski suparnik na SP-u igrat će generalku protiv 'zmajeva'!
Hrvatski suparnik na SP-u igrat će generalku protiv 'zmajeva'!

Razloga je više; od kompliciranih viznih procedura i šireg geopolitičkog konteksta do činjenice da je turnir raspršen na velik broj lokacija, što navijačima povećava troškove i logističke izazove. Podaci s terena to potvrđuju. U Kansas Cityju čak 85 do 90 posto hotelijera ističe kako su rezervacije slabije nego u uobičajenim ljetnim mjesecima bez velikih događaja.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Slična je situacija i u Bostonu, Philadelphiji, San Franciscu i Seattleu, gdje gotovo 80 posto ispitanika tvrdi da se Svjetsko prvenstvo “praktički ne osjeti”. Ni Los Angeles ni New York City ne odskaču, oko dvije trećine hotela bilježi slabije rezultate od očekivanih. U Teksasu, uključujući Dallas i Houston, oko 70 posto hotelijera također navodi podbačaj rezervacija.

SVE NA JEDNOM MJESTU SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

Ipak, nije svugdje tako. Miami izdvaja se kao pozitivan primjer, oko 55 posto hotelijera bilježi rezervacije iznad očekivanja, dok sličan trend prati i otprilike polovica hotela u Atlanta.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026