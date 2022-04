Ana Konjuh u šoku nakon smrti bivšeg trenera: Sačuvaj zagrljaj dok se opet ne sretnemo, Kiki...

Kristijan Schneider, trofejni hrvatski teniski trener i čovjek koji je radio s poznatim tenisačima poput Borne Ćorića, Ane Konjuh, Petre Marčinko, Bernarde Pere i Olge Danilović, preminuo je u 41. godini, izvijestio je Hrvatski teniski savez.

Schneider se posljednjih godina borio s rakom debelog crijeva, vraćao se na teren nakon teških terapija, a dok je Petra oduševila svijet osvajanjem juniorskog Australian Opena, on je proživljavao dramu i jedva je izdržao let do Zagreba.

Rak se, nažalost, proširio i na trbuh. Tri mjeseca kasnije, Kristijan je izgubio životnu bitku. Četvero djece ostalo je bez oca, a hrvatski sport zavijen je u crno. Ana Konjuh na Facebooku se emotivno oprostila od čovjeka s kojim je radila u počecima karijere i s kojim je također osvojila Melbourne u juniorskim danima.

"Nemam riječi. Sačuvaj mi zagrljaj tamo gore dok se ponovno ne sretnemo. Počivaj u miru, Kiki", napisala je Dubrovkinja.

Nakon šest početnih ciklusa kemoterapije u Zagrebu, zloćudna bolest povukla se iz nekih organa, a tenisači su pokrenuli akciju prikupljanja novca za liječenje koje ne pokriva zdravstveno osiguranje.

Uključio se i trener Rusa Daniila Medvjedeva Gilles Cervara koji je pozvao teniski svijet da se uključi.

"Ljudi se svaki dan smiju na terenu i ponašaju prijateljski. Zanima me je li to istinito ili lažno. Ako je član teniskog svijeta bolestan i poznajemo ga, zanima li nas njegovo zdravlje? Hoćemo li ga podržati", pisao je.

Pokrenuo je lavinu reakcija, odazvali su se Novak Đoković, Magnus Norman, Stefano Napolitano, Sven Groeneveld, Kristyna Pliskova, Thomas Fabiano... No ni sav novac koji su prikupili, nažalost, nije bio dovoljan.

