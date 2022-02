Bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević 'objesio je kopačke o klin' 2017. u bečkoj Austriji, obnaša dužnost hrvatskog U20 izbornika, a od prošle sezone je i pomoćni trener kijevskog Dinama, u kojem je proveo dio karijere. A stanje u Kijevu je - ratno, Vukojević je jedan od onih koji su bili prisiljeni pobjeći! Nasreću, uspio je, no mnogi bliski mu ljudi - nisu...

- Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu - rekao je Vukojević iz zagrebačke zračne luke za HRT.

Vukojević je opisao što se događalo u posljednjih 24 sata u Ukrajini.

- U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene.... To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti, zaključio je Vukojević.

Hrvatski U20 izbornik iz Kijeva je stigao automobilom preko Moldavije do Rumunjske, odakle je avionom stigao u Zagreb. Još jutros se nalazio u kampu u Kijevu, a sada je, srećom, na sigurnom. Za razliku od stotina tisuća Ukrajinaca...