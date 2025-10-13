Obavijesti

Sport

Komentari 19
ZVIJEZDA U HRVATSKOJ

Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/

Dobri smo prijatelji i već sam mu prije pričao o ljepotama Hrvatske, a sad mi je rekao da je shvatio o čemu sam govorio. Nogomet? Nismo ga se uopće dotaknuli, došao se odmoriti, kaže nam Andy Bara

Svjetska ekskluziva bila je u najavi kad je ponajveća globalna mlada nogometna zvijezda, Lamine Yamal (18), na Instagramu objavio story iz helikoptera. U društvu djevojke Nicki Nicole (25) bio je iznad mora i snimao otoke koji su izgledali poprilično poznato.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
24
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ma nije baš realno, neće valjda Yamal u reprezentativnoj pauzi doći baš u Hrvatsku. No, kako su nam potvrdili španjolski kolege iz Mundo Deportiva, a nakon nekoliko poziva, doznali smo da je Španjolac odlučio iskoristiti pauzu kako bi došao u Hrvatsku.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iz sezone u sezonu najbolji svjetski nogometaši igraju sve više utakmica. Nažalost, ozljede su sve češće, a jedna takva zadesila je i mladog Španjolca. Zbog problema u predjelu prepona nije igrao utakmicu protiv Seville, a nakon toga propustio je i okupljanje reprezentacije Španjolske. I prije toga praktički je cijeli rujan bio ozlijeđen, s istim problemom. Takvi problemi neki put "ubijaju" volju, pa je potrebno napraviti mali odmak od nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu' 01:07
Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram
SVJETSKA EKSKLUZIVA EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedan od najutjecajnijih svjetskih agenata, Andy Bara, čest je gost u Barceloni. Poznata je vrhunska suradnja Bare i katalonskoga kluba, a u jednom od mnogih posjeta "blaugrani" upoznao se i sa španjolskom zvijezdom.

- Prvi sam mu govorio o ljepotama Hrvatske, a vjerojatno je poslije popričao i s Danijem Olmom. Odlučio je kako želi doći pogledati o čemu sam govorio. S djevojkom je uživao na brodu. Kratko je bio ovdje, ali dovoljno da ga oduševe hrvatska obala i ljepote Jadranskog mora. Jako mu se svidjela riba koju je probao - govori nam Andy pa nastavlja:

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Nogomet? Ma nismo ga se uopće dotaknuli. Došao je odmoriti se, uživati u Hrvatskoj. Tako je i bilo, a onda je iz Zadra otišao natrag u Barcelonu - završio je Andy.

POSJETIO HRVATSKU Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'
Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'
Foto: Instagram

Iskoristio je priliku i mladić s dresom Kustošije s brojem 10 te se fotografirao sa španjolskom zvijezdom, a time se i hrvatski trećeligaš pohvalio na društvenim mrežama. Oni su ove sezone doveli igrače s iskustvom igranja u Athletic Bilbau, Atletico Madridu i Napoliju, ali ovo je ipak najveća zvijezda koja je držala u rukama dres "tvornice talenata". Ako mu se svidjelo kao što Bara kaže, ovo sigurno nije bio zadnji put da vrlo vjerojatno buduća Zlatna lopta uživa na hrvatskoj obali...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
SKROMNI MARTIN

FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima
FOTO Velika fešta u Varaždinu: Evo kako su 'vatreni' proslavili pobjedu i plasman na Mundijal
SLAVLJENIČKA GALERIJA

FOTO Velika fešta u Varaždinu: Evo kako su 'vatreni' proslavili pobjedu i plasman na Mundijal

HRVATSKA - GIBRALTAR 3-0 'Vatreni' su dominantnom izvedbom stigli na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Publika u Varaždinu mogla je uživati u dobroj igri, ali i velikom slavlju Modrića, Gvardiola, Kovačića... Sve je s tribina pratila i bivša ministrica financija Martina Dalić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025