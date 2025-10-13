Dobri smo prijatelji i već sam mu prije pričao o ljepotama Hrvatske, a sad mi je rekao da je shvatio o čemu sam govorio. Nogomet? Nismo ga se uopće dotaknuli, došao se odmoriti, kaže nam Andy Bara
Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'
Svjetska ekskluziva bila je u najavi kad je ponajveća globalna mlada nogometna zvijezda, Lamine Yamal (18), na Instagramu objavio story iz helikoptera. U društvu djevojke Nicki Nicole (25) bio je iznad mora i snimao otoke koji su izgledali poprilično poznato.
Ma nije baš realno, neće valjda Yamal u reprezentativnoj pauzi doći baš u Hrvatsku. No, kako su nam potvrdili španjolski kolege iz Mundo Deportiva, a nakon nekoliko poziva, doznali smo da je Španjolac odlučio iskoristiti pauzu kako bi došao u Hrvatsku.
Iz sezone u sezonu najbolji svjetski nogometaši igraju sve više utakmica. Nažalost, ozljede su sve češće, a jedna takva zadesila je i mladog Španjolca. Zbog problema u predjelu prepona nije igrao utakmicu protiv Seville, a nakon toga propustio je i okupljanje reprezentacije Španjolske. I prije toga praktički je cijeli rujan bio ozlijeđen, s istim problemom. Takvi problemi neki put "ubijaju" volju, pa je potrebno napraviti mali odmak od nogometa.
Jedan od najutjecajnijih svjetskih agenata, Andy Bara, čest je gost u Barceloni. Poznata je vrhunska suradnja Bare i katalonskoga kluba, a u jednom od mnogih posjeta "blaugrani" upoznao se i sa španjolskom zvijezdom.
- Prvi sam mu govorio o ljepotama Hrvatske, a vjerojatno je poslije popričao i s Danijem Olmom. Odlučio je kako želi doći pogledati o čemu sam govorio. S djevojkom je uživao na brodu. Kratko je bio ovdje, ali dovoljno da ga oduševe hrvatska obala i ljepote Jadranskog mora. Jako mu se svidjela riba koju je probao - govori nam Andy pa nastavlja:
- Nogomet? Ma nismo ga se uopće dotaknuli. Došao je odmoriti se, uživati u Hrvatskoj. Tako je i bilo, a onda je iz Zadra otišao natrag u Barcelonu - završio je Andy.
Iskoristio je priliku i mladić s dresom Kustošije s brojem 10 te se fotografirao sa španjolskom zvijezdom, a time se i hrvatski trećeligaš pohvalio na društvenim mrežama. Oni su ove sezone doveli igrače s iskustvom igranja u Athletic Bilbau, Atletico Madridu i Napoliju, ali ovo je ipak najveća zvijezda koja je držala u rukama dres "tvornice talenata". Ako mu se svidjelo kao što Bara kaže, ovo sigurno nije bio zadnji put da vrlo vjerojatno buduća Zlatna lopta uživa na hrvatskoj obali...
