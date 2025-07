Anisimova se prije dvije godine oprostila od tenisa, a sad je izborila finale Wimbledona

Poljakinja Iga Światek plasirala se u finale Wimbledona glatkom pobjedom nad Švicarkom Belindom Bencic 6-2, 6-0 za samo 72 minute igre.

Dvoboj bi završilo još brže da nije bilo duge pauze nakon samo tri gema meča, kada je gledatelju na središnjem terenu pozlilo. Ovo će Światek biti prvo finale otkako je osvojila svoj peti grand slam naslov na Roland Garrosu.

- Iskreno, nikad nisam sanjala da ću moći igrati u finalu Wimbledona. Mislila sam da sam sve iskusila na terenu, ali do sada nisam doživjela svoju ovako dobru igru na travi. Samouvjerena sam i idem dalje. Očito funkcionira - rekla je Swiatek, koja će u finalu protiv 12. igračice svijeta Amerikanke Amande Anisimove ući kao favoritkinja.

Američka tenisačica Anisimova, 13. nositeljica Wimbledona, pobijedila je najbolju na svijetu Arinu Sabaljenku sa 6-4, 4-6, 6-4 te se plasirala u finale travnatog Grand Slam turnira u Londonu. Po prvi puta u karijeri Anisimova će igrati u finalu nekog Grand Slam turnira, dok će Bjeloruskinja Sabaljenka i dalje morati čekati na ulazak u finale Wimbledona. Novi je ovo udarac za Sabaljenku na Grand Slam turnirima ove godine. Na Australian Openu je izgubila finale od Madison Keys, u Roland Garrosu finale od Coco Gauff, dok se u Wimbledonu od svega oprostila u polufinalu.

Svaka je tenisačica na početku meča držala svoj servis do 5-4 vodstva Amerikanke kada je Anisimova stisnula prvu igračicu svijeta i breakom došla do 1-0 u setovima. U drugoj dionici se također dogodio samo jedan break, napravila ga je Sabaljenka kod 3-3 što joj je bilo dovoljno za izjednačenje na 1-1 u setovima. Bjeloruska tenisačica je treći set otvorila breakom, ali je Anisimova uzvratila s dva breaka i vodstvom 4-1. Čuvala je Anisimova break prednosti do 5-3 kada je propustila i jednu meč-loptu. Tada se Sabaljenka vratila u igru jer je oduzela suparnici servis te je smanjila na 4-5.

U gemu kada je servirala za ostanak u meču Sabaljenka se suočila s 0-40 i tri vezane meč-lopte Anisimove. Spasila je Sabaljenka dvije, ali ne i treću nakon čega je uslijedilo veliko slavlje Amerikanke.