Pavić i Arevalo propustili dvije meč-lopte i ostali bez finala ovosezonskog Wimbledona

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora, prvi nositelji u Wimbledonu, neće igrati u finalu londonskog Grand Slam turnira nakon trosatne polufinalne borbe. U finalu će igrati Nizozemac David Pel i Australac Rinky Hijikata, najveća iznenađenja wimbledonskog turnira, koji su slavili sa 6-7(2), 7-6(5), 7-6(9). Pavić i Arevalo su u tie-breaku trećeg seta vodili 9-7, ali i propustili dvije vezane meč-lopte.

Na početku meča Pel i Hijikata su se silno mučili na svojim servis gemovima, ali su ipak neokrznuti prošli taj dio meča. Nakon svega imali su Nizozemac i Australac, na servis suparnika i kod vodstva 5-4, set loptu koju nisu iskoristili. U nastavku prve dionice pobjednika je odlučivao tie-break u kojem su Pavić i Arevalo dominantno slavili uz samo dva izgubljena poena.

Izjednačena igra je nastavljena i u drugom setu koji je također otišao sve do tie-breaka u kojem su Pavić i Arevalo bili u stalnom zaostatku. Gubili su i 2-5, ali su i došli do 5-6 i servisa hrvatskog tenisača. Pel i Hijikata ipak su ugrabili tu šansu nakon odličnog loba te su izjednačili na 1-1 u setovima.

Izgubljeni drugi set definitivno je utjecao na prve nositelje Pavića i Arevala, ali i njihove suparnike koji su dobili dodatnu snagu i tada su oni postali ti koji su više prijetili na suparničke servise.

Kod 2-3 i servisa Pavića blizu breaka su bili Pel i Hijikata, ali su prvi nositelji spasili dvije break lopte. Mučili su se u tim trenucima Pavić i Arevalo, dok je posebno Hijikata igrao sjajno, ali se o pobjedniku ipak odlučivalo u novom tie-breaku.

Uz uistinu sjajnog Hijikatu poveli su 4-0 Nizozemac i Australac, ali su Pavić i Arevalo nadoknadili minus. Dostigli su suparnike i došli do vodstva 9-7 i dvije vezane meč-lopte. No, bio je to uistinu dan kada su Pel i Hijikata igrali odlično. Vezali su četiri spektakularna poena i time došli do velike pobjede.

Pavić je time ostao na četiri Grand Slam trofeja u karijeri u muškim parovima, a Arevealo na dva. Mate Pavić je u karijeri osvojio sva četiri Grand Slam turnira, po jednom, te je svaki put pehar pobjednika podizao s različitim partnerom. Osvojio je Pavić s Oliverom Marachom Australian Open 2018., Roland Garros s Arevalom prošle godine, Wimbledon s Nikolom Mektićem 2021. i US Open s Brunom Soaresom 2020. godine. Uz te naslove Pavić ima i tri Grand Slam naslova u mješovitim parovima.

Arevalo je uz osvajanje Roland Garrosa s Pavićem 2024. osvojio pariški Grand Slam turnir i dvije godine ranije s Rojerom.

Pelu je već ulazak u polufinale Wimbledona bio uvjerljivo najbolji rezultat u karijeri, dok je Hijikata prije dvije godine s Kublerom osvojio Australian Open. U finalu će Nizozemac i Australac igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Španjolac Granollers i Argentinac Zeballos protiv Britanaca Glasspoola i Casha.

Wimbledon, polufinale parova:

David Pel / Rinky Hijikata (Niz,Aus) - Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv,Sal/1) 6-7(2), 7-6(5), 7-6(11-9)