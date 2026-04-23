ANKETA Arsenal prvi put nakon 200 dana nije vodeći. Hoće li 'topnici' još jednom izvisiti?

ANKETA Arsenal prvi put nakon 200 dana nije vodeći. Hoće li 'topnici' još jednom izvisiti?
Prema posljednjoj projekciji superračunala, Arsenal ima 66,38 posto šanse da na kraju ipak osvoji naslov, dok su šanse Manchester Cityja procijenjene na 33,62 posto

Manchester City je po prvi put od kolovoza zasjeo na vrh Premier lige. Minimalnom pobjedom 1-0 kod Burnleyja, momčad Pepa Guardiole svrgnula je Arsenal, koji je na čelu ljestvice proveo više od 200 dana, i time utrku za naslov prvaka učinila napetijom no ikad. S pet kola do kraja, dva rivala poravnata su po broju bodova, a o prvaku bi mogle odlučivati nijanse.

Haalandov gol za smjenu na vrhu i Burnleyjev put u drugu ligu

Unatoč pobjedi koja ih je lansirala na prvo mjesto, "građani" se nisu proslavili na gostovanju kod davljenika Burnleyja. Sve je bilo riješeno već u petoj minuti, kada je Jérémy Doku sjajnom loptom pronašao Erlinga Haalanda, a Norvežanin je rutinski prebacio golmana Martina Dúbravku za, pokazat će se, konačnih 1-0. Iako je City dominirao i stvarao prilike, Pep Guardiola je tijekom utakmice bio vidno frustriran jer njegova momčad nije uspjela postići još koji gol i tako popraviti gol-razliku, koja bi na kraju mogla biti presudna. Ipak, nakon utakmice je smirio ton.

VIDEO Manchester City preuzeo vrh Premier lige! Haaland zabio

​- Zašto bih bio frustriran? Trenutno smo na vrhu ljestvice. Frustracija ne postoji - rekao je Guardiola.

Slično je razmišljao i strijelac jedinog gola.

​- Imali smo puno šansi, ali sretan sam što smo pobijedili. To je najvažnije. Jedan nula je nevjerojatno. Super sam sretan. Mi smo na vrhu lige, budite sretni - poručio je Haaland.

Poraz je ujedno i službeno potvrdio ispadanje Burnleyja, koji se nakon samo jedne sezone u eliti vraća u niži rang, Championship.

Kraj Arsenalove dominacije

Ovakav rasplet predstavlja ogroman udarac za Arsenal, koji je veći dio sezone proveo na vodećoj poziciji. Prije samo dvanaest dana, "topnici" su imali devet bodova prednosti i činilo se da nezadrživo jure prema prvoj tituli nakon gotovo 22 godine čekanja. No, poraz u izravnom dvoboju protiv Cityja (2-1) i kiks protiv Burnleyja potpuno su preokrenuli situaciju.

Oba kluba sada imaju po 70 bodova i identičnu gol-razliku (+37), no City je na vrhu jer je postigao tri gola više (66 naspram 63). Arsenal je na vrhu bio više od 200 dana, no sada se nalazi u situaciji gdje više ne ovisi sam o sebi.

EKSKLUZIVNO Otkrivamo sve detalje Gvardiolova oporavka: Šokirao je Cityjeve liječnike

Superračunalo i dalje vjeruje "topnicima"

Iako su sada u podređenom položaju, navijači Arsenala utjehu mogu pronaći u analizi superračunala tvrtke Opta. Unatoč Cityjevom preuzimanju vodstva, napredni algoritam i dalje daje prednost momčadi Mikela Artete.

Prema posljednjoj projekciji, Arsenal ima 66,38 posto šanse da na kraju ipak osvoji naslov, dok su šanse Manchester Cityja procijenjene na 33,62 posto. Superračunalo predviđa da će "topnici" sezonu završiti s gotovo 81 bodom, dok bi City trebao skupiti oko 79. Ta mala razlika od nepunih dva boda pokazuje da si do kraja prvenstva nijedna momčad ne smije dopustiti krivi korak.

