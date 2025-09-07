ANKETA Dinamo, Hajduk ili Rijeka: Tko je napravio najbolji posao u prijelaznom roku?

Prijelazni rok u HNL-u bio je vrlo zanimljiv i velikih transfera nije nedostajalo. Dinamo je potrošio rekordan iznos za transfere u jednom ljetu, a Hajduk je doveo nekoliko zvučnih i jakih imena. Rijeka je uspjela zadržati svoje najvrijednije eksponate.

Dinamo

Dinamo je u ovom prijelaznom roku potrošio rekordnih 16,8 milijuna eura. Doveli su "modri" Belju (4 mil.€), Villara (3), Péreza Vinlöfa (2), Valinčića (1,35), Lisicu (1,3), Vidovića (1,2), Domingueza (1,2), Soldu (1), Bakrara (1), Mudražiju (500.000 eura) i Kulušića (250.000). Osim toga, bez odštete su stigli McKenna, Ljubičić, Zajc, Topić i Goda, a na posudbu je došao Milanov Ismaël Bennacer.

Što se tiče prodaje igrača, tu je Dinamo još bolje radio. Martin Baturina otišao je u Como za 18 milijuna eura, a Petar Sučić u Inter za 14. Unovčeni su još Kanga (1,2), Bernauer (1,2), Bulat (800.000), Špikić (600.000), Štefulj (500.000), Vrbančić (250.000), dok je na posudbu za 150.000 otišao Čavlina, a klub su bez odštete napustili Petković, Ristovski, Pjaca, Bočkaj, Moharrami, Ademi... Neki su igrači otišli i na posudbu (Mmaee, Kulušić, Kačavenda...).

Potrošili: 16,8 mil.eura

Zaradili: 36,7 mil.eura

Hajduk

Splitski je klub ovog ljeta promijenio trenera i Gonzalo Garcia je na klupi zamijenio Gennara Gattusa. Osim toga, stigli su Ivušić za 800.000 eura, Raci za 300.000 te Karačić za 200.000€. Velik je posao Hajduk napravio i dolascima igrača bez odštete pa su na taj način došli Guillamón, Rebić, Pajaziti i mladi Babić, a na posudbu su stigli Almena i González.

Ranije je Luku Vuškovića osigurao Tottenham za 11 milijuna eura, a Dominika Prpića ovog je ljeta kupio Porto za 4,5 milijuna. Uremović je za 800.000 otišao u Japan, a bez odštete su klub napustili Đolonga, Benrahou, Letaj i Duić, dok je Žaper otišao na posudbu.

Potrošili: 1,3 milijuna eura

Zaradili: 16,3 milijuna eura

Rijeka

Za razliku od Dinama i Hajduka, Riječani su u novu sezonu krenuli s istim trenerom kao i lani, ali su ga promijenili netom prije reprezentativne stanke. Radomira Đalovića zamijenio je Španjolac Víctor Sánchez. U rosteru je također bilo promjena...

Samo za Husića (400.000 eura) i Yankova (350.000) je hrvatski prvak platio odštetu, dok su kao slobodni igrači stigli Ndockyt, Lasickas, Dantas, Vignato, Jurić, Sijarić i Kreilach. Ipak, treba reći i da je Tonija Fruka Rijeka otkupila od Fiorentina za 4 milijuna eura, odnosno preuzela je stopostotno vlasništvo nad igračem.

Zanimljivo, klub s Kvarnera za nijednog igrača koji je otišao nije dobio odštetu! Na kraju su "sidro digli" Selahi, Djouahra, Goda i Posavec, dok su na posudbu otišli Andrić, Dogan i Manev, između ostalog.

Potrošili: 4,75 milijuna eura

Zaradili: 0

Summa summarum, Dinamo je najviše kupovao, ali i najviše zaradio od prodaje igrača. Hajduk je doveo nekoliko jakih imena bez velikih novčanih ulaganja (barem za odštete), dok je Rijeka otkupila Fruka, ali ostala bez ikakve zarade u ovom prijelaznom roku.

