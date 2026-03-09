ANKETA Dinamo već ima 'jednu ruku' na trofeju prvaka. Tko je zaslužan za taj uspjeh?

Dinamo je na Poljudu pobijedio najvećeg rivala Hajduk 3-1 i tako došao na koračić do titule. Do kraja prvenstva ostalo je malo više od jednog kruga, odnosno 11 utakmica, a "modri" već sada imaju veliku bodovnu prednost od deset bodova. Ako se ne dogodi epohalan niz kikseva, za očekivati je da će se trofej HNL-a, nakon što je prošle sezone završio u vitrinama na Rujevici, vratiti u Maksimirsku 128.

Rijetko je tko očekivao ovakav rasplet s obzirom na to kako je sezona krenula. U početku se Dinamo mučio i čak zaostajao za Hajdukom, no kako je sezona odmicala, širok kadar pokazao se ključnim. Hajduk se koliko-toliko držao na malom zaostatku dok je Dinamo igrao na dva kolosijeka, no nakon ispadanja iz Europe sav fokus preselio se na domaće natjecanje.

Bodovna razlika potvrđuje i dobar posao koji radi trener Mario Kovačević. Momčad je preuzeo prošlog ljeta i odmah su se pojavili upitnici je li trener koji je do tada u HNL-u vodio samo Varaždin i Slaven sposoban za tako velik izazov. Kriza je bilo, posebno krajem jeseni kada su se zaredali europski porazi, popraćeni prosipanjem bodova u domaćem prvenstvu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, situacija se stabilizirala, a Kovačević je napokon počeo rotirati momčad, čime je rasteretio ključne igrače koji su do tada imali maksimalnu minutažu. Čini se kako je nakon pobjede na Poljudu i njemu pao kamen sa srca pa se prvi put osvrnuo na sumnje koje su se postavljale oko njegova imena.

- Vjerujem u rad. Bili smo na dobrom putu i kada smo bili na -4. Znam da me u Zagrebu novinari ne cijene, a ovo je pobjeda kluba, da staneš iza nekoga kada je najteže. Nadam se da ćemo nastaviti ovako. Na konferencijama za medije ne volim puno pametovati. Radili smo najpoštenije i to se polako vraća. S novom ekipom imamo gol-razliku +40 - rekao je Kovačević.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Čini se da je Kovačević uspio na prave staze vratiti i igrače poput Gabriela Vidovića i Luke Stojkovića, koji su odavno označeni kao veliki talenti, a sada u kontinuitetu pružaju dobre partije.

Pogodio je i Zvonimir Boban. U suradnji sa sportskim direktorom Dariom Dabcem u ljetnom je prijelaznom roku uložio 18 milijuna eura u momčad i tako joj donio širinu. Bilo je i promašaja, ponajviše s Gonzalom Villarom, koji je stigao kao igrač s pedigreom i projektiran za prvih 11, ali je vrlo brzo ispao iz planova pa su ga na kraju proslijedili natrag u Španjolsku.

S bodovnom prednošću kakvu ima, izvjesno je kako će Dinamo 26. put postati prvak Hrvatske, a mi vas pitamo tko je najzaslužniji za taj uspjeh?