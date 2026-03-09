Obavijesti

ANKETA Dinamo već ima 'jednu ruku' na trofeju prvaka. Tko je zaslužan za taj uspjeh?

Piše Domagoj Vugrinović,
ANKETA Dinamo već ima 'jednu ruku' na trofeju prvaka. Tko je zaslužan za taj uspjeh?
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Deset bodova, a 11 kola prije kraja prvenstva. Trebalo bi se dogoditi pravo, malo čudo da Dinamo ne postane prvak s obzirom da je sada fokus samo na tome, od kako su ispali iz Europske lige

Dinamo je na Poljudu pobijedio najvećeg rivala Hajduk 3-1 i tako došao na koračić do titule. Do kraja prvenstva ostalo je malo više od jednog kruga, odnosno 11 utakmica, a "modri" već sada imaju veliku bodovnu prednost od deset bodova. Ako se ne dogodi epohalan niz kikseva, za očekivati je da će se trofej HNL-a, nakon što je prošle sezone završio u vitrinama na Rujevici, vratiti u Maksimirsku 128.

Foto: Facebook

Rijetko je tko očekivao ovakav rasplet s obzirom na to kako je sezona krenula. U početku se Dinamo mučio i čak zaostajao za Hajdukom, no kako je sezona odmicala, širok kadar pokazao se ključnim. Hajduk se koliko-toliko držao na malom zaostatku dok je Dinamo igrao na dva kolosijeka, no nakon ispadanja iz Europe sav fokus preselio se na domaće natjecanje.

Bodovna razlika potvrđuje i dobar posao koji radi trener Mario Kovačević. Momčad je preuzeo prošlog ljeta i odmah su se pojavili upitnici je li trener koji je do tada u HNL-u vodio samo Varaždin i Slaven sposoban za tako velik izazov. Kriza je bilo, posebno krajem jeseni kada su se zaredali europski porazi, popraćeni prosipanjem bodova u domaćem prvenstvu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, situacija se stabilizirala, a Kovačević je napokon počeo rotirati momčad, čime je rasteretio ključne igrače koji su do tada imali maksimalnu minutažu. Čini se kako je nakon pobjede na Poljudu i njemu pao kamen sa srca pa se prvi put osvrnuo na sumnje koje su se postavljale oko njegova imena.

- Vjerujem u rad. Bili smo na dobrom putu i kada smo bili na -4. Znam da me u Zagrebu novinari ne cijene, a ovo je pobjeda kluba, da staneš iza nekoga kada je najteže. Nadam se da ćemo nastaviti ovako. Na konferencijama za medije ne volim puno pametovati. Radili smo najpoštenije i to se polako vraća. S novom ekipom imamo gol-razliku +40 - rekao je Kovačević.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Čini se da je Kovačević uspio na prave staze vratiti i igrače poput Gabriela Vidovića i Luke Stojkovića, koji su odavno označeni kao veliki talenti, a sada u kontinuitetu pružaju dobre partije.

Pogodio je i Zvonimir Boban. U suradnji sa sportskim direktorom Dariom Dabcem u ljetnom je prijelaznom roku uložio 18 milijuna eura u momčad i tako joj donio širinu. Bilo je i promašaja, ponajviše s Gonzalom Villarom, koji je stigao kao igrač s pedigreom i projektiran za prvih 11, ali je vrlo brzo ispao iz planova pa su ga na kraju proslijedili natrag u Španjolsku.

S bodovnom prednošću kakvu ima, izvjesno je kako će Dinamo 26. put postati prvak Hrvatske, a mi vas pitamo tko je najzaslužniji za taj uspjeh?

