ŽESTOKE KRITIKE

Zekić o Hajduku: Dugo nisam vidio ovako neuigranu obranu

Piše Domagoj Vugrinović,
Jedan se spušta, drugi napada prostor, nema zaleđa, kasne. Nisam znao je li Guillamon igrao šesticu, osmicu ili desetku. Totalno nepovezano, naglasio je stručni komentator

Nogometaši Dinama slavili su na gostovanju kod Hajduka rezultatom 3-1 u derbiju 25. kola HNL i tako napravili velik korak prema naslovu prvaka. Zagrepčani sada imaju deset bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola.

Gosti su furiozno otvorili susret na Poljudu i već u ranoj fazi došli do velike prednosti. Miha Zajc doveo je Dinamo u vodstvo u 7. minuti, a samo četiri minute poslije prednost je povećao Gabriel Vidović. Domaćin se vratio u utakmicu u 29. minuti kada je pogodio Rokas Pukštas, ali je Monsef Bakrar u 38. minuti, nakon asistencije Luka Stojković, ponovno donio Dinamu dva gola prednosti. U nastavku susreta mreže su mirovale pa je rezultat iz prvog poluvremena ostao konačan.

Derbi je u emisiji "Studio HNL" komentirao trener i stručni analitičar Zoran Zekić, bivši napadač i trener koji je vodio Osijek, Sheriff iz Tiraspola, Slaven, Sarajevo i Partizani iz Tirane.

- Govorili smo da je ovo tjedan odluke za Hajduk. Prvo su izgubili šokantno od Rijeke i sada, potpuno zasluženo, od Dinama. Dugo nisam vidio momčad na ovakvoj razini kojoj je posljednja linija toliko nesinkronizirana i neuigrana. Jedan se spušta, drugi napada prostor, nema zaleđa, kasne. Nisam znao je li Guillamon igrao šesticu, osmicu ili desetku. Totalno nepovezano. Primili su isti gol kao protiv Varaždina i nisu dolazili ni u kakav presing. Dinamo je dominirao u tih 20 minuta i to dugo nisam vidio u hrvatskom nogometu. Pokazala se sva kvaliteta momčadi i kolektivna igra.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Osvrnuo se i na nastavak prvenstvene utrke te na situaciju u splitskom klubu.

- Dinamo od 11 utakmice ima sedam kući, povoljan raspored, nema Europe, tek će se razigrati... Pitanje je kakav će sad biti mentalitet u Splitu, ali to će biti dugih 11 kola. Imamo i problem priprema za novu sezonu, ne zna se tko će voditi sportsku politiku i strategiju, Vučević odlazi, Rakitić je tu navodno do ljeta, a malo je to 'preskupa igračka' da se tako uđe u 6. mjesec. Iz svega se može izvući dosta pozitivnog, poput afirmacije mladih igrača, ali Dinamo ima jači roster i pokazalo se da je daleko najkvalitetnija momčad u HNL-u.

