Zekić o Hajduku: Dugo nisam vidio ovako neuigranu obranu

Nogometaši Dinama slavili su na gostovanju kod Hajduka rezultatom 3-1 u derbiju 25. kola HNL i tako napravili velik korak prema naslovu prvaka. Zagrepčani sada imaju deset bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola.

Gosti su furiozno otvorili susret na Poljudu i već u ranoj fazi došli do velike prednosti. Miha Zajc doveo je Dinamo u vodstvo u 7. minuti, a samo četiri minute poslije prednost je povećao Gabriel Vidović. Domaćin se vratio u utakmicu u 29. minuti kada je pogodio Rokas Pukštas, ali je Monsef Bakrar u 38. minuti, nakon asistencije Luka Stojković, ponovno donio Dinamu dva gola prednosti. U nastavku susreta mreže su mirovale pa je rezultat iz prvog poluvremena ostao konačan.

Derbi je u emisiji "Studio HNL" komentirao trener i stručni analitičar Zoran Zekić, bivši napadač i trener koji je vodio Osijek, Sheriff iz Tiraspola, Slaven, Sarajevo i Partizani iz Tirane.

- Govorili smo da je ovo tjedan odluke za Hajduk. Prvo su izgubili šokantno od Rijeke i sada, potpuno zasluženo, od Dinama. Dugo nisam vidio momčad na ovakvoj razini kojoj je posljednja linija toliko nesinkronizirana i neuigrana. Jedan se spušta, drugi napada prostor, nema zaleđa, kasne. Nisam znao je li Guillamon igrao šesticu, osmicu ili desetku. Totalno nepovezano. Primili su isti gol kao protiv Varaždina i nisu dolazili ni u kakav presing. Dinamo je dominirao u tih 20 minuta i to dugo nisam vidio u hrvatskom nogometu. Pokazala se sva kvaliteta momčadi i kolektivna igra.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osvrnuo se i na nastavak prvenstvene utrke te na situaciju u splitskom klubu.

- Dinamo od 11 utakmice ima sedam kući, povoljan raspored, nema Europe, tek će se razigrati... Pitanje je kakav će sad biti mentalitet u Splitu, ali to će biti dugih 11 kola. Imamo i problem priprema za novu sezonu, ne zna se tko će voditi sportsku politiku i strategiju, Vučević odlazi, Rakitić je tu navodno do ljeta, a malo je to 'preskupa igračka' da se tako uđe u 6. mjesec. Iz svega se može izvući dosta pozitivnog, poput afirmacije mladih igrača, ali Dinamo ima jači roster i pokazalo se da je daleko najkvalitetnija momčad u HNL-u.