ANKETA Jeste li za koncert na poluvremenu finala SP-a 2026.?

Finale Svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku donijet će presedan u gotovo stogodišnjoj povijesti turnira. Po prvi put, poluvrijeme najvažnije utakmice na svijetu uključivat će raskošan glazbeni show po uzoru na američki Super Bowl, a glavne zvijezde bit će glazbene ikone Madonna, Shakira i južnokorejska senzacija BTS.

Odluka Fife da uvede poluvremenski show jasan je znak "amerikanizacije" nogometa, gdje se sport sve više podređuje industriji zabave. Super Bowl je poznat po svom poluvremenu koje je postalo globalni fenomen, često privlačeći više gledatelja od same utakmice. Da bi se omogućio nastup koji traje 12 do 15 minuta, pauza na Super Bowlu produžuje se na 25 do 30 minuta, što uključuje postavljanje i rasklapanje grandiozne pozornice.

Foto: Jose CABEZAS/REUTERS

Nogomet, s druge strane, ima strogo pravilo o trajanju poluvremena od 15 minuta. Ta je pauza ključna za odmor igrača i taktičke upute trenera. Uvođenje glazbenog spektakla neizbježno će produžiti pauzu i narušiti ritam utakmice, što je potez koji mnogi tradicionalni nogometni navijači vide kao nepotrebno odstupanje od duha igre.

ANKETA:

Cijeli projekt imat će i humanitarnu notu, jer će se prikupljati sredstva za Fifin globalni edukacijski fond, čiji je cilj prikupiti 100 milijuna dolara za obrazovanje djece diljem svijeta.

Pauza će trajati skoro pola sata!?

Naznake ovog novog smjera vidjele su se već na finalu Svjetskog klupskog prvenstva 2025. godine. I tada je, po prvi put u povijesti Fifinih natjecanja, održan show u poluvremenu, a nastupili su Doja Cat, J Balvin i Tems. Iako je pozornica bila smještena na tribinama kako bi se zaštitio travnjak, pauza je trajala znatno duže od propisanih 15 minuta.

Štoviše, poluvrijeme se rastegnulo na nešto više od 24 minute. Taj je događaj poslužio kao jasan pokazatelj Fifinih namjera da nogometne utakmice obogati zabavnim sadržajem po američkom modelu, unatoč negodovanju dijela javnosti koja je nastup smatrala "potpuno nepotrebnim" za jednu nogometnu utakmicu.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Kritičari ističu da se ovakvim pristupom fokus prebacuje sa same igre na komercijalni spektakl, čime se narušava autentičnost sporta koji se temelji na strasti i neizvjesnosti na terenu. Uz to, dodajmo kako je Fifa već najavila obavezni trominutni prekid na 22:30 i 67:30 minuti utakmice, što znači kako će najveća nogometna utakmica u svijetu biti znatno produžena...,