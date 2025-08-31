ANKETA Hajduk ili Rijeka, tko će slaviti u Jadranskom derbiju? 'Bijeli' mogu zauzeti vrh HNL-a

Nogometaši Hajduka i Rijeke zaključit će peto kolo HNL-a u nedjelju od 21 sat. ''Bijeli'' su domaćini na Poljudu, a hrvatski prvak dolazi na teško gostovanje u izazovnom trenutku za klub nakon teškog poraza (5-0) od PAOK-a u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu.

Riječani su tek na osmom mjestu HNL-a i loš bi rezultat produbio njihovu krizu, dok Hajduk pobjedom može zasjesti na vrh HNL-a nakon što je Dinamo odigrao remi (2-2) s Varaždinom u subotu. Ove su dvije momčadi u 2025. tri puta odmjerile snage, jednom u Kupu i dva puta u HNL-u, ali ovo će im biti prvi ovosezonski susret. Hajduk je 18. svibnja slavio 2-1 na Poljudu, a Rijeka 16. ožujka 3-1 na Rujevici. Krajem veljače Rijeka je izbacila Hajduk iz Kupa pobjedom od 2-1.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prema kladionicama, Hajduk je favorit za pobjedu. Tečaj na pobjedu momčadi Gonzala Garcije je 1,90, dok je koeficijent na pobjedu Rijeke čak 5! Za remi kladionice su stavile tečaj 3,60.

- Rijeka je opasna, nekad se dogodi da ne odgovorite dobro kad igrate dva puta tjedno, to im se dogodilo. Oni su opasni, bit će umorni i razočarani, ali oni su prvaci, opasni su, imaju dobrog trenera i igrače, dobra su momčad, bit će umorniji, to je jasno, ali ipak su i dalje jako opasni - istaknuo je Gonzalo Garcia uoči utakmice, dok je Radomir Đalović rekao...

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

- Dolazi nam derbi za kojeg znamo koliko znači našim navijačima i nama u ovom trenutku. Moramo se postaviti muški, hrabro, odigrati bolje nego što smo u Solunu i pokazati se u pravom svjetlu - izjavio je trener Rijeke.

