Dinamo i Hajduk već dva kola bez pobjede: Splićani do boda protiv Samobora u nadoknadi!?

Danas su odigrane i neke utakmice četvrtog kola juniorskog HNL-a, a ti su dvoboji donijeli nova razočaranja za mlade nade Dinama i Hajduka. I to im nije prvi put, Zagrepčani su u prošlom kolu u Maksimiru remizirali (1-1) sa Slaven Belupom, dok su Splićani poraženi kod Sesveta s visokih 4-0. A rezultatska kriza juniorskih momčadi nastavila se i danas.

Dinamo je na gostovanju kod Lokomotive odigrao 3-3, Hajduk u Split protiv Samobora izvukao tek 1-1. I to golom u sudačkoj nadoknadi!? Očito kako mlade nade dva najveća hrvatska kluba još nisu u željenoj formi, bez obzira na sve promjene i brojna ulaganja u mlađe kategorije.

Lokomotiva je Dinamove juniore dočekala i s nekoliko igrača (N. Godec, Huskić) koji su već osjetili prvoligaški nogomet na seniorskoj razini, pa golovima Huskića i Andrića već nakon pola sata vodila s 2-0. Dinamo je preokrenuo rezultat preko Šunte, Bakovića i Ćutuka, ali je Ivanišević Dvornik u 88. minuti pogodio za konačnih 3-3. I četvrti remi "lokosa" u prva četiri kola.

Hajduk je pak doživio razočaranje protiv Samobora, mlade nade bijelih bili su veliki favoriti protiv novaka u juniorskom HNL-u, a na kraju su tek u sudačkoj nadoknadi preko Vojvodića izvukli 1-1. Hrabri Samoborci su poveli u 85. minuti golom Mateja Horvata, dvije minute kasnije gostima je isključen Perić, pa je Hajduk stigao do remija.

Rezultati 4. kola: Kustošija - Rijeka 2-3 (Mejia Klinger, Volarević / Đikić, Pfeifer, Murica), Hajduk - Samobor 1-1 (Vojvodić / Horvat), Mladost Ždralovi - Gorica 1-4 (Begić / Šimić 2, Sumbuljević, Frigan), Slaven Belupo - Šibenik 1-1 (Ivanda / Baranović), Lokomotiva - Dinamo 3-3 (Šunta, Baković, Ćutuk / Huskić, Andrić, Ivanišević Dvornik), Varaždin - Sesvete 2-0 (Pintarić, Domjanić), Rudeš - Osijek (kasnije).

Ljestvica: Dinamo 8, Hajduk 7, Rijeka 7, Osijek 7 (utakmica manje), Gorica 7, Sesvete, 6, Varaždin 6, Slaven Belupo 5, Samobor 5, Lokomotiva 4, Rudeš 4 (utakmica manje), Kustošija 2, Šibenik 2, Mladost Ždralovi 1 bod.