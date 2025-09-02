ANKETA Hajduk se stalno žali, trebaju li mu opet suditi stranci?

Dobro se sjećamo proljeća 2024. u hrvatskom nogometu. Usred velikih skandala vezanih suđenja u HNL-u, Hrvatski nogometni savez donio je revolucionarnu odluku i zamijenio domaće suce sa strancima u derbijima velike trojke, Dinama, Hajduka i Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Strani su suci smirili uzavrelu atmosferu koja je prekrila hrvatski nogomet, a prošle su sezone domaći suci ponovo vodili glavnu riječ na utakmicama vodeće trojke. Isti je slučaj i ove godine, ali nezadovoljstvo je i dalje prisutno. Konkretnije, Hajduk je drugo kolo u nizu javno kritizirao suđenje, uz priložene snimke situacija koje na Poljudu smatraju spornima.

Tako su u ponedjeljak Splićani na društvenim su mrežama objavili sekvencu s utakmice protiv Rijeke od dva kadra starta Stjepana Radeljića na Adrionu Pajazitiju na kojima se vidi kako riječki stoper neoprezno đonom starta na njihova veznjaka, što sudac nije sankcionirao prekršajem.

Split: Prvi put u povijesti najve?i hrvatski derbi sude strani suci | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U prošlom kolu Bertrand Layec nije ni spomenuo arbitražu Patrika Pavlešića, na kojega su se žalili s Poljuda, kao i iz udruge Naš Hajduk.

Trebaju li Hajduku utakmice suditi strani suci? Što mislite?