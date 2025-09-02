Strani su suci privremeno smirili uzavrelu atmosferu koja je prekrila hrvatski nogomet, a prošle su sezone domaći suci ponovo vodili glavnu riječ na utakmicama vodeće trojke. Ipak, nezadovoljstvo je i dalje prisutno
ANKETA Hajduk se stalno žali, trebaju li mu opet suditi stranci?
Dobro se sjećamo proljeća 2024. u hrvatskom nogometu. Usred velikih skandala vezanih suđenja u HNL-u, Hrvatski nogometni savez donio je revolucionarnu odluku i zamijenio domaće suce sa strancima u derbijima velike trojke, Dinama, Hajduka i Rijeke.
Strani su suci smirili uzavrelu atmosferu koja je prekrila hrvatski nogomet, a prošle su sezone domaći suci ponovo vodili glavnu riječ na utakmicama vodeće trojke. Isti je slučaj i ove godine, ali nezadovoljstvo je i dalje prisutno. Konkretnije, Hajduk je drugo kolo u nizu javno kritizirao suđenje, uz priložene snimke situacija koje na Poljudu smatraju spornima.
Tako su u ponedjeljak Splićani na društvenim su mrežama objavili sekvencu s utakmice protiv Rijeke od dva kadra starta Stjepana Radeljića na Adrionu Pajazitiju na kojima se vidi kako riječki stoper neoprezno đonom starta na njihova veznjaka, što sudac nije sankcionirao prekršajem.
U prošlom kolu Bertrand Layec nije ni spomenuo arbitražu Patrika Pavlešića, na kojega su se žalili s Poljuda, kao i iz udruge Naš Hajduk.
Trebaju li Hajduku utakmice suditi strani suci? Što mislite?
