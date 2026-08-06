ANKETA Hoće li Hajduk nakon 16 godina izboriti jesen u Europi?

Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige uvjerljivo pobijedio Žalgiris 5-2 u Litvi i napravio veliki korak prema play-offu. Splićani će tri gola prednosti braniti 13. kolovoza od 21 sat na Poljudu. Momčad Gonzala Garcije pritom je prekinula i dug negativan niz na europskim gostovanjima. Hajduku je ovo prva pobjeda izvan Poljuda u Europi nakon gotovo šest godina i minimalnog slavlja 1-0 protiv Renove u drugom pretkolu Europske lige u sezoni 2020./21.

Od tada su "bijeli" na europskim gostovanjima nanizali osam poraza i tri remija. Pobjeda protiv Žalgirisa ujedno im je i najuvjerljivija europska pobjeda još od sezone 2016./17., kada su u gostima svladali Oleksandriju 3-0. Nakon 36 europskih utakmica Hajduk je ponovno slavio s najmanje tri gola razlike. U Litvi je briljirao Michele Šego, koji je zabio iz penala i iz slobodnog udarca, a mrežu Žalgirisa tresli su još Dalisson, Pajaziti i Pukštas.

Ako potvrdi prolazak u uzvratu na Poljudu, Hajduk će u play-offu Konferencijske lige igrati protiv pobjednika dvoboja Raków - Hammarby. Prva utakmica poljskog i švedskog kluba završila je 0-0. Hammarby trenutačno drži drugo mjesto u švedskom prvenstvu. Europsku sezonu započeo je u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali ga je u drugom pretkolu izbacio Anderlecht. Raków se posljednjih godina etablirao u vrhu poljskog nogometa. Prošlu sezonu završio je na četvrtom mjestu, samo pet bodova iza prvaka Lecha, a do trećeg pretkola Konferencijske lige stigao je uvjerljivom pobjedom protiv Vallette s ukupnih 7-1.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk tako nakon uvjerljive pobjede u Litvi ima veliku priliku izboriti posljednju kvalifikacijsku prepreku za ligašku fazu Konferencijske lige. Klub na povratak u europsku skupinu, odnosno današnju ligašku fazu, čeka još od 2010. godine, kada je pod vodstvom Stanka Poklepovića izborio Europsku ligu. Tada je Hajduk u play-offu izbacio Unireu. Nakon pobjede 4-1 na Poljudu, u Bukureštu je odigrao 1-1, a gol za potvrdu prolaska zabio je Ante Vukušić. Po povratku u Split momčad su usred noći dočekale tisuće navijača.

Hajduk nakon toga godinama nije uspijevao napraviti posljednji korak prema europskoj jeseni. Ispadao je od velikih klubova poput Intera, Stokea i Evertona, ali i od protivnika protiv kojih je imao puno veća očekivanja. Sada se ponovno nalazi blizu play-offa. Nakon 5-2 u Litvi najprije mora dovršiti posao protiv Žalgirisa, a zatim bi ga od europske jeseni dijelio još samo pobjednik dvoboja Raków - Hammarby.