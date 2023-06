ANKETA Hoće li Modrić ostati u reprezentaciji ili se umiroviti?

Ostani tu, tu je tvoja mati, pjevalo je Luki Modriću (37) 30.000 ljudi u jednom glasu u 10. minuti utakmice finala Lige nacija u kojem je Hrvatska nakon raspucavanja penala izgubila od Španjolske.

Stranica Volim Hrvatsku na Instagramu pokrenula je ovu inicijativu. Modrić je za reprezentaciju debitirao 1. ožujka 2006. u prijateljskoj utakmici protiv Argentine, a s 'vatrenima' je odigrao četiri Svjetska i četiri Europska prvenstva.

Ima najviše nastupa za Hrvatsku reprezentaciju, čak 166 u usporedbi s prošlim rekorderom Darijom Srnom, koji je odigrao 134 utakmice.

S reprezentacijom je najprije osvojio čudesno srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, kada su 'vatreni' izgubili 4-2 od Francuske u finalu, a povijest je ponovio s Hrvatskom na Mundijalu u Katru, osvojivši broncu. Sada u bogatu kolekciju dodaje još jedno odličje, srebro s Lige nacija. Iako nije zlato, svejedno sjaji.

Donio je odluku

Modrić je nakon poraza ponovio što je rekao prije nekoliko dana. Donio je odluku o odlasku u reprezentativnu mirovinu, ali još nije vrijeme za nju. Sve bi, međutim, uskoro mogli saznati.

- Borili smo se do zadnje minute. Utakmica je bila dosta napeta i s jedne i druge strane. Teška utakmica i nažalost ti penali su otišli na drugu stranu i to je to. Rekao sam da donio odluku, ali ne mislim sada o tome pričati - rekao je Luka za Novu TV nakon utakmice.

Bojali smo se da će Modrić reći zbogom još nakon Europskog prvenstva prije dvije godine. Ipak, ostao je. A nadamo se da će nas kapetan predvoditi i u narednom ciklusu za Europsko prvenstvo 2024.

