ANKETA Kladionice su postavile koeficijente za osvajanje Lige prvaka. Evo tko je prvi favorit

Poznati su svi parovi ligaške faze Lige prvaka. Neki klubovi imali su više sreće u ždrijebu, a neki nisu nikako (PSG, opet!), a kladionice su postavile svoje favorite za osvajanje natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Trening Dinama uoči utakmice LP | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ovogodišnje je natjecanje specifično po tome što je teško odrediti izrazitog favorita, a na tom tragu su i kladionice. Ipak, Liverpool su označile kao favorita za osvajanje s koeficijentom 6,5, a iza njega je Real Madrid s tečajem 7,5. Koeficijent 8 postavljen je na Arsenal i PSG, a blizu s tečajem 9 su Barcelona i Manchester City.

Sedmi favorit je Bayern na čije je osvajanje natjecanja koeficijent 10. Na osmo mjesto favorita kladionice su postavile Chelsea (17), deveto Newcastle (21), a deseto Inter (23). Tečaj na Napoli je 26, kao i na Atletico Madrid.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Natjecanje počinje 16. rujna, a završava 30. svibnja finalom u Budimpešti.

Favoriti za osvajanje Lige prvaka:

1) Liverpool - 6,5

2) Real Madrid - 7,5

3) Arsenal - 8

4) PSG - 8

5) Manchester City - 9

6) Barcelona - 9