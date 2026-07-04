ANKETA Na čijoj ste strani u sukobu Marka Livaje i Garcije?

Jako je burno u Hajduku i ne smiruje se situacija između Marka Livaje i Gonzala Garcije. Podsjetimo, na pripremama u Bledu odbio je trčati kaznu koju mu je Garcia zadao, došlo je do eskalacije te je kapetan morao ranije napustiti Sloveniju. Nakon toga stigle su informacije da su se tenzije malo smirile, ali sada je opet došlo do sukoba.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Livaja jutros nije trenirao s prvom momčadi, iako je tako ranije bilo najavljeno. Kapetan po rasporedu pojavio na treningu, ali došlo je do novog konflikta s trenerom Garcijom i ljudima iz kluba. Kako smo doznali, od njega se očekivalo da napravi kaznu koju nije na Bledu, na što je on poludio i otišao s treninga.

Očitovao se i Hajduk:

"Marko Livaja danas se sastao sa sportskim direktorom, ali nije trenirao s momčadi, budući da je odbio ispričati se stručnom stožeru, a nije pristao ni odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zato je današnji trening odradio individualno u teretani. Za sutra je zakazan sastanak između Marka Livaje, trenera Garcije i Roberta Grafa, sa svrhom pronalaska najboljeg i konačnog rješenja, kako za klub tako i za igrača", poručili su iz splitskog kluba.

Pitamo vas, na čijoj ste strani u sukobu Livaje i Garice.