ANKETA Riječani su već na osam bodova zaostatka za vrhom HNL-a. Mogu li zadržati titulu?

Sve je počelo fantastično za aktualnog prvaka Rijeku. Toni Fruk zabio je gol za vodstvo u petoj minuti, ali gosti iz Varaždina imali su drugačije planove. Ivan Mamut izjednačio je u 25. minuti iz penala, a Aleksa Latković završio je posao u 70. minuti i time Riječanima nanio drugi poraz u samo četiri kola nove HNL sezone.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Varaždin 1-2

Riječani ovog ljeta imaju i teret europskih utakmica. Susret s Varaždinom bila je čak deveta utakmica u sezoni za momčad Radomira Đalovića, koji smatra kako njegova momčad nema dovoljno širok kadar. Situacija na Rujevici mogla bi postati i lošija ako (ili kada) iz kluba odu Niko Janković i Toni Fruk...

S druge strane, Dinamo i Hajduk nisu mogli poželjeti bolji početak u novoj sezoni Hrvatske nogometne lige. Vječni rivali ostvarili su pobjede u prva četiri kola, uz gol razliku "modrih" 10-0, a "bijelih" 9-1.

Rijeka već zaostaje osam bodova za liderima, a situacija može postati i lošija s obzirom na to kako Riječani idu u goste u Split (nedjelja, 21 sat) u petom kolu HNL-a. Smatrate li da Riječani imaju ono što im treba da obrane titulu, ili im već titula izmiče iz ruku?