ANKETA Tko će pobijediti u meču Mirka Filipovića i Fjodora?

- Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne - tim riječima Mirko Filipović je komentirao moguću povratnu borbu protiv Fjodora Jemjeljanenka i zagolicao maštu fanovima o velikoj povratničkoj borbi.

Priznao je "Cro Cop" da je i njega samog iznenadila objava Fjodora o njihovoj mogućoj borbi, ali i da su već razgovarali o tome.

- Fjodor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli u na kraju smo se usuglasili - otkrio je hrvatski majstor borilačkih sportova.

Ne zna se još kad će se točno meč održati niti u koliko rundi, kao ni veličina rukavica. Jasno, mnoge zanima u kakvom je zdravstvenom stanju 51-godišnji Hrvat, ali Mirko je sam poručio da nema problema.

- Dvaput godišnje idem na redovne kontrole. Kad su se razgovori o meču zahuktali, ja sam otišao na pregled. Otišao sam na magnet prije 20-ak dana koji je pokazao da sam zdrav. Nijedan profesionalni sport nije zdrav, ali jedan ekshibicijski meč mogu odraditi.

Kad i ako dođe do meča, bit će to spektakl koji će izazvati veliku pozornost javnosti. Filipović je legenda hrvatskog sporta, a borba protiv Fjodora zaintrigirala bi i svjetsku sportsku javnost. Što mislite - tko bi pobijedio u meču?