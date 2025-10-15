'Cro Cop' o revanšu s Fjodorom: 'Ne vidim zašto ne bismo ušli u ring, mogu odraditi jedan meč'

Sve se više priča o mitskom revanšu Mirka Filipovića i Fjodora Jemjeljanenka. Prije 20 godina su u ring ušli prvi put u PRIDE organizaciji i Rus je obranio pojas odlukom sudaca, a sada su sve glasnije glasine da je revanš blizu. Upravo o tome se oglasio Cro Cop u Dnevniku Nove TV, a sve je prenio Gol.hr.

Foto: strukisa

- Da budem iskren i ja sam se iznenadio njegovom objavom, bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan i htjeli su boksački ekshibicijski meč. Fjodor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli u na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu. U tom trenutku imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fjodor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene. Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne - rekao je Mirko

Zatim je govorio o fizičkoj spremi, s obzirom na to da je prekinuo karijeru zbog moždanog udara, te kada će biti meč.

- Dvaput godišnje idem na redovne kontrole. Kad su se razgovori o meču zahuktali, ja sam otišao na pregled. Otišao sam na magnet prije 20-ak dana koji je pokazao da sam zdrav. Nijedan profesionalni sport nije zdrav, pogotovo kontaktni borilački sport. To su lagani udarci što ja radim, ali svaki udarac je trauma za mozak. Kad je čovjek spremniji, to mu lakše pada. Ali jedan ekshibicijski meč mogu odraditi - rekao je pa dodao:

- Ne zna se još koliko ćemo rundi boksati, koliko će one trajati, kakva će biti veličina rukavica, još se ništa ne zna.