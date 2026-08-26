ANKETA Tko će više nedostajati Hajduku - Sigur ili Pukštas?

Hajduk bi ovo ljeto mogao ostati bez dva jako važna igrača, ali i dobro napuniti svoju blagajnu. Engleski drugoligaš Middlesbrough aktivirao je izlaznu klauzulu za Rokasa Pukštasa te će Amerikanac za pet milijuna eura preseliti na Otok. Također, u Split su sletjele dobre ponude za Niku Sigura.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pukštas je došao u Split sa samo 16 godina, još 2020. godine, a u Hajduku je stasao u jednog od najboljih veznjaka hrvatske lige. Za splitski klub odigrao je 141 utakmica i zabio 26 golova uz 10 asistencija. Prometnuo se u stožernog igrača kluba te će g Hajduk teško zamijeniti, ali će dobiti lijepu svotu.

Niko Sigur još uvijek nije napustio Hajduk i to se neće dogoditi dok "bili" ne odigraju uzvratnu utakmicu protiv poljskog Rakówa u doigravanju za Konferencijsku ligu. Kako smo doznali, za kanadskog reprezentativca zainteresirani su klubovi iz Belgije i Francuske. Ako se i on proda, Hajduk bi time dostigao sve financijske ciljeve. Sigur je za Hajduk odigrao 120 utakmica, zabio i asistirao pet golova.

Obojica igrača slove za jedne od najboljih u svlačionici Hajduka, a sada bi momčad Gonzala Garcije u kratkom roku mogla ostati bez obojice. Ako se zaista prodaju oba igrača, pitamo vas tko bi više nedostajao Hajduku - Pukštas ili Sigur?