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AKO OBOJICA ODU

ANKETA Tko će više nedostajati Hajduku - Sigur ili Pukštas?

Piše 24sata,
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ANKETA Tko će više nedostajati Hajduku - Sigur ili Pukštas?
Finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Šibenika | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Prometno u Hajduku: Middlesbrough je aktivirao klauzulu za Pukštasa, a Sigur je na meti Belgijaca i Francuza! "Bijeli" bi mogli ostati bez dva aduta

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Hajduk bi ovo ljeto mogao ostati bez dva jako važna igrača, ali i dobro napuniti svoju blagajnu. Engleski drugoligaš Middlesbrough aktivirao je izlaznu klauzulu za Rokasa Pukštasa te će Amerikanac za pet milijuna eura preseliti na Otok. Također, u Split su sletjele dobre ponude za Niku Sigura.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pukštas je došao u Split sa samo 16 godina, još 2020. godine, a u Hajduku je stasao u jednog od najboljih veznjaka hrvatske lige. Za splitski klub odigrao je 141 utakmica i zabio 26 golova uz 10 asistencija. Prometnuo se u stožernog igrača kluba te će g Hajduk teško zamijeniti, ali će dobiti lijepu svotu.

Niko Sigur još uvijek nije napustio Hajduk i to se neće dogoditi dok "bili" ne odigraju uzvratnu utakmicu protiv poljskog Rakówa u doigravanju za Konferencijsku ligu. Kako smo doznali, za kanadskog reprezentativca zainteresirani su klubovi iz Belgije i Francuske. Ako se i on proda, Hajduk bi time dostigao sve financijske ciljeve. Sigur je za Hajduk odigrao 120 utakmica, zabio i asistirao pet golova.

Obojica igrača slove za jedne od najboljih u svlačionici Hajduka, a sada bi momčad Gonzala Garcije u kratkom roku mogla ostati bez obojice. Ako se zaista prodaju oba igrača, pitamo vas tko bi više nedostajao Hajduku - Pukštas ili Sigur?

Ako se prodaju, tko će više nedostajati Hajduku?

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