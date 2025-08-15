Obavijesti

ANKETA Tko je kriv za novi debakl Hajduka u Europi?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajdukov post od europske jeseni produljit će se i na 16 godina. Splićani su europsku avanturu za ovu sezonu završili nakon ispadanja od Dinamo Cityja

Mijenjaju se treneri, dolaze novi igrači, ali hajdučko prokletstvo u Europi se nastavlja. Shelbourne, Dila Gori, Tobol, Gzira, Ružomberok, nogometni su liliputanci koji su prethodnih godina završavali europsku priču splitske momčadi, a tom popisu pridružio se i albanski Dinamo City koji je, nakon poraza na Poljudu (2-1), slavio u uzvratu nakon produžetaka (3-1) i plasirao se u play-off Konferencijske lige.

Navijači Hajduka napunili su se optimizmom nakon tri pobjede u nizu, momčad je djelovala razigrano i puna samopouzdanja pod novim trenerom Gonzalom Garcijom. Neki su se i usudili pomisliti kako je upravo on taj koji će iskoristiti povoljan ždrijeb i uvesti klub u grupnu fazu europskog natjecanja nakon 15 godina čekanja, no to će se produljiti i na 16 jer ni Urugvajac nije uspio. 

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njegova momčad izgledala je u Tirani baš onako kako Hajduk izgleda u Europi posljednjih godina. Izgubljeno, nemoćno, bezidejno i na kraju, pogubno za samog sebe. Dinamo je to iskoristio i došao do jednog od najvećih uspjeha u svojoj povijesti. 

Splićani se nakon ispadanja opet mogu posvetiti domaćim natjecanjima i slaganju momčadi za HNL u kojem ih čeka borba za naslov s Rijekom i Dinamom, a mi vas pitamo, tko je kriv za novi europski debakl?

