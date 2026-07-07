ANKETA Treba li Dalić ostati na klupi Hrvatske? Dajte svoj glas!

Zlatko Dalić gostovao je u utorak navečer u HRT-ovoj emisiji Americana. Iako su mnogi očekivali kako će objaviti ostaje li ili odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, to se nije dogodilo...

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- Moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice nakon devet godina. Čast, ponos, velika sreća i zadovoljstvo je to bilo za mene. Posao je stresan, odgovoran i izložen kritikama javnosti. Dogovor s predsjednikom je da se nađemo sutra i dogovorimo za sve. Hvala njemu i Savezu na svemu da se dogovorimo što i kako dalje. Ovaj posao za mene je najbolje što mogu raditi. Ne mogu se zamisliti da išta drugo radim. Nije da ne želi mi neću, ali ima nekih stvari koje sa sobom moram odlučiti i riješiti - kazao je Dalić na startu.

Pitali su ga potom "Izgleda da se još prelamate oko odluke"...

- Tek sad vidim kakvu podršku imam. Ljudi na osnovu moga uspjeha i neuspjeha mogu vidjeti kakav je moj period u reprezentaciji. Za neke sam neznalica, za neke vrijedim i ja to mogu prihvatiti, ali ne mogu prihvatiti da neke druge vrijednosti prevladavaju. Ne mogu prihvatiti da je kriterij mog rada moja vrijednost koju ja vrijedim i zastupam, a ne rezultati koje sam napravio - kazao je Dalić.

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