ANKETA Treba li Hajduk pristati na pomoć kriptomilijardera?

Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov, osnivač i predsjednik kriptovalutnog diva WhiteBIT, zainteresiran je za sponzorstvo Hajduka, otkrio je njegov suradnik i bivši nogometaš bijelih Ivica Pirić, počasni ukrajinski konzul. Nosovljeva tvrtka sponzor je i Barcelone i Juventusa, a takva injekcija u Split, teška vjerojatno nekoliko milijuna eura, bila bi kao melem na ranu zahtjevne financijske situacije na Poljudu.

- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao nam je Ivica Pirić.

Zauzvrat ne traži vlasnička, nego upravljačka prava u Hajduku, vjerojatno poziciju predsjednika. Kaže kako je Hajduk klub u kojem je ponikao, a i nogomet je njegov život. Dio navijača smatra kako je ionako vrijeme za odlazak aktualnog predsjednika Ivana Bilića, no neki se boje i kako bi dolazak stranog sponzora mogao značiti i prodaju dijela vlasništva i protive se tome.

