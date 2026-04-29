Obavijesti

Sport

Komentari 7
NOVI SPONZOR NA VIDIKU

ANKETA Treba li Hajduk pristati na pomoć kriptomilijardera?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Na današnji dan 1911. osnovan je HNK Hajduk Split | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ukrajinski milijarder Nosov želi sponzorirati Hajduk! Sprema se financijska injekcija za napad na Dinamo. Hoće li strani novac promijeniti sve na Poljudu

Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov, osnivač i predsjednik kriptovalutnog diva WhiteBIT, zainteresiran je za sponzorstvo Hajduka, otkrio je njegov suradnik i bivši nogometaš bijelih Ivica Pirić, počasni ukrajinski konzul. Nosovljeva tvrtka sponzor je i Barcelone i Juventusa, a takva injekcija u Split, teška vjerojatno nekoliko milijuna eura, bila bi kao melem na ranu zahtjevne financijske situacije na Poljudu.

Pokretanje videa...

Jadranski derbi bez pogodaka 00:49
Jadranski derbi bez pogodaka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao nam je Ivica Pirić.

Zauzvrat ne traži vlasnička, nego upravljačka prava u Hajduku, vjerojatno poziciju predsjednika. Kaže kako je Hajduk klub u kojem je ponikao, a i nogomet je njegov život. Dio navijača smatra kako je ionako vrijeme za odlazak aktualnog predsjednika Ivana Bilića, no neki se boje i kako bi dolazak stranog sponzora mogao značiti i prodaju dijela vlasništva i protive se tome.

Treba li Hajduk pristati na sponzorstvo Ukrajinca?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026