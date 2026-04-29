ANKETA Treba li Hajduk pristati na pomoć kriptomilijardera?

Ukrajinski milijarder Nosov želi sponzorirati Hajduk! Sprema se financijska injekcija za napad na Dinamo. Hoće li strani novac promijeniti sve na Poljudu
Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov, osnivač i predsjednik kriptovalutnog diva WhiteBIT, zainteresiran je za sponzorstvo Hajduka, otkrio je njegov suradnik i bivši nogometaš bijelih Ivica Pirić, počasni ukrajinski konzul. Nosovljeva tvrtka sponzor je i Barcelone i Juventusa, a takva injekcija u Split, teška vjerojatno nekoliko milijuna eura, bila bi kao melem na ranu zahtjevne financijske situacije na Poljudu.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao nam je Ivica Pirić.
Zauzvrat ne traži vlasnička, nego upravljačka prava u Hajduku, vjerojatno poziciju predsjednika. Kaže kako je Hajduk klub u kojem je ponikao, a i nogomet je njegov život. Dio navijača smatra kako je ionako vrijeme za odlazak aktualnog predsjednika Ivana Bilića, no neki se boje i kako bi dolazak stranog sponzora mogao značiti i prodaju dijela vlasništva i protive se tome.
Treba li Hajduk pristati na sponzorstvo Ukrajinca?
