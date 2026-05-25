ANKETA Treba li Modrić otići iz Milana nakon jedne sezone?

Luka Modrić (40) odigrao je jako dobru sezonu za talijanskog diva Milan, ali “rossoneri” su nakon debakla u posljednjem, 38. kolu talijanskog prvenstva ostali bez plasmana u Ligu prvaka, najelitnije klupsko natjecanje u Europi. Milan je poveo već u 2. minuti preko Saelemaekersa, no Cagliari je okrenuo rezultat golovima Borrellija (20’) i Rodrigueza (57’).

Podsjetimo, Modrić je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s Milanom s opcijom produljenja na još jednu sezonu. Došao je u klub kako bi vratio talijanskog velikana tamo gdje je nekad bio, u europski vrh, ali osrednjost se uvukla duboko u Milanove redove, a standardi se ne postavljaju samo na terenu i u svlačionici.

Modrić je tijekom odlaska iz Reala isticao kako želi ostati u Europi i igrati natjecateljski najjači nogomet. Međutim, Svjetsko prvenstvo je na vratima i nakon njega više neće imati pritisak da zbog reprezentacije drži vrhunski ritam tijekom cijele sezone. To mu otvara i neke egzotične opcije poput Saudijske Arabije, Katara ili MLS‑a.

S druge strane, u Milanu je postao primjer mladima i standard profesionalizma. U tom okruženju ima velik utjecaj i na terenu i u svlačionici, a njegova se obitelj, prema pisanju talijanskih medija, odlično prilagodila životu u Italiji.

Talijanski nogometni insajder Nicolò Schira piše kako je Modrićeva budućnost u Milanu sada otvorena tema. Milan mu, prema istim izvorima, nudi još godinu dana uz povišicu, ali odluka je isključivo na Luki. Modrić je nedvojbeno još uvijek dovoljno dobar da sam bira svoju budućnost, dok se Milanov projekt ozbiljno “ljulja”, na vrućem su stolcu sportski direktor Igli Tare i trener Massimiliano Allegri, čiji ostanak također može utjecati na Lukinu odluku.

