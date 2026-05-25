Obavijesti

Sport

Komentari 14
ODLUKA JE NA NJEMU

ANKETA Treba li Modrić otići iz Milana nakon jedne sezone?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Treba li Modrić otići iz Milana nakon jedne sezone?
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Luka Modrić briljira u Milanu, ali klub je ostao bez Lige prvaka! Hoće li naš maestro nakon Svjetskog prvenstva otići u egzotične destinacije ili ostati još jednu sezonu uz povišicu? Čeka se njegova odluka

Admiral

Luka Modrić (40) odigrao je jako dobru sezonu za talijanskog diva Milan, ali “rossoneri” su nakon debakla u posljednjem, 38. kolu talijanskog prvenstva ostali bez plasmana u Ligu prvaka, najelitnije klupsko natjecanje u Europi. Milan je poveo već u 2. minuti preko Saelemaekersa, no Cagliari je okrenuo rezultat golovima Borrellija (20’) i Rodrigueza (57’).

Podsjetimo, Modrić je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s Milanom s opcijom produljenja na još jednu sezonu. Došao je u klub kako bi vratio talijanskog velikana tamo gdje je nekad bio, u europski vrh, ali osrednjost se uvukla duboko u Milanove redove, a standardi se ne postavljaju samo na terenu i u svlačionici.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs US Lecce
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Modrić je tijekom odlaska iz Reala isticao kako želi ostati u Europi i igrati natjecateljski najjači nogomet. Međutim, Svjetsko prvenstvo je na vratima i nakon njega više neće imati pritisak da zbog reprezentacije drži vrhunski ritam tijekom cijele sezone. To mu otvara i neke egzotične opcije poput Saudijske Arabije, Katara ili MLS‑a.

DRAMA NAKON DEBAKLA Talijanski insajder: Modrićeva budućnost u Milanu je upitna...
Talijanski insajder: Modrićeva budućnost u Milanu je upitna...

S druge strane, u Milanu je postao primjer mladima i standard profesionalizma. U tom okruženju ima velik utjecaj i na terenu i u svlačionici, a njegova se obitelj, prema pisanju talijanskih medija, odlično prilagodila životu u Italiji.

FOOTBALL - Serie A - Genoa CFC vs AC Milan
Foto: Gabriele Siri/IPA Sport/IPA

Talijanski nogometni insajder Nicolò Schira piše kako je Modrićeva budućnost u Milanu sada otvorena tema. Milan mu, prema istim izvorima, nudi još godinu dana uz povišicu, ali odluka je isključivo na Luki. Modrić je nedvojbeno još uvijek dovoljno dobar da sam bira svoju budućnost, dok se Milanov projekt ozbiljno “ljulja”, na vrućem su stolcu sportski direktor Igli Tare i trener Massimiliano Allegri, čiji ostanak također može utjecati na Lukinu odluku.

IPAK OSTAJE? Modrić o budućnosti u Milanu: Osjećam se dobro, sviđa mi se
Modrić o budućnosti u Milanu: Osjećam se dobro, sviđa mi se

Što vi mislite, treba li Modrić napustiti Milan nakon jedne sezone?

Treba li Modrić otići iz Milana nakon jedne sezone?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
LJUBILA SPORTAŠE

FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...
KRAH PRED KRAJ

Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...

Zadnje kolo Serie A donijelo je pravu dramu jer Milan nije izborio Ligu prvaka, a Como i Roma jesu. Uz to, Lecce je uspio izboriti ostanak, a Cremonese je ispao u niži rang
FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
OŽENIO SE U TRENIRCI

FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentaciju u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026