Modrić o budućnosti u Milanu: Osjećam se dobro, sviđa mi se

Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću u lipnju ističe ugovor u AC Milanu, a sve navijače zanima hoće li Modrić produžiti vjernost s 'rossonerima' ili je suradnji došao kraj. Hrvat ima opciju produljenja suradnje s "rossonerima“ na još jednu godinu.

Poznati nogometni insajder Fabrizio Romano na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru) objavio je vijest koja će razveseliti sve navijače milanskog kluba. Otkrio je kako u Milanu rade na tome da se uskoro potvrdi novi jednogodišnji ugovor za hrvatskog veznjaka.

- Osjećam se dobro u Milanu. Sviđa mi se biti u ovom klubu i s ovom upravom, ovim trenerom, ovom momčadi - piše u objavi u kojoj Romano citira kapetana 'vatrenih'. Modrić je ove sezone ostvario 36 nastupa za Milan u svim prvenstvima, zabio dva gola i tome dodao tri asistencije.

Pred nogometašima Milana je posljednja utakmica talijanskog prvenstva protiv Cagliarija. 'Rossoneri' će pred svojom publikom na San Siru i tražiti pobjedu koja bi im osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 24. svibnja u 20.45 sati uz prijenos na Areni Sport 1.