Talijanski insajder: Modrićeva budućnost u Milanu je upitna...

Luka Modrić (40) odigrao je jako dobru sezonu za talijanskog diva Milan, ali bez njegova iskustva i majstorskog dodira “rossoneri” su ostali bez goriva u borbi za Ligu prvaka. Čavao u Milanov lijes zabio je Cagliari, koji je u posljednjem, 38. kolu Serie A slavio 2-1 na San Siru.

Milan je poveo već u 2. minuti preko Saelemaekersa, no Cagliari je okrenuo rezultat golovima Borrellija (20’) i Rodrigueza (57’). Poraz je razveselio Romu i Como, koji su sa 73, odnosno 71 bodom izborili Ligu prvaka, dok će se velikani poput Milana (70) i Juventusa (69) morati zadovoljiti nastupom u Europskoj ligi.

Foto: Gabriele Siri/IPA Sport/IPA

Drugi razred Uefina klupskog natjecanja teško će zadovoljiti i legendarnog hrvatskog veznjaka, koji će u rujnu napuniti 41 godinu i još uvijek želi igrati na najvećoj pozornici. Modrićev ugovor s Milanom vrijedi do kraja lipnja, a “vatreni” ima i opciju produljenja na još jednu sezonu. U Milanu su bili uvjereni da će izboriti Ligu prvaka i da će Luka prihvatiti tu opciju.

No debakl momčadi Massimiliana Allegrija sve mijenja. Sada je sasvim realno da Talijan napusti klupu, a očekuju se i dublje promjene u klupskoj strukturi. Na izlaznim vratima navodno je sportski direktor Igli Tare, a na “tanku ledu” je i legendarni napadač kluba te glavni savjetnik Zlatan Ibrahimović.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Ugledni talijanski insajder Nicolò Schira piše kako je Modrićeva budućnost u Milanu sada potpuno otvoreno pitanje i da se u klubu još uvijek zbrajaju dojmovi nakon velikog rezultatskog razočaranja u samoj završnici sezone. Schiru na X‑u prati više od 400 tisuća ljudi, a mnogi navijači u komentarima poručuju kako bi Modrić trebao potražiti sreću negdje drugdje.

ANKETA: