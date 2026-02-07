ANKETA Treba li organizirati doček za futsal junačine?

U čudesnoj i nevjerojatnoj triler završnici hrvatska futsal reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon boljeg izvođenja šesteraca (regularni dio završio je 5-5).

Ljubljana je bila domaći teren. Tribine su bile crveno-bijele, a publika je disala s našima u svakoj sekundi. Imali smo i po dva gola prednosti, na 5-3 se činilo da je to to, a onda smo sedam sekundi prije kraja primili za 5-5.

No nije to slomilo naše igrače koji su bili mirni u izvođenju šesteraca i svi su pogodili za povijesnu prvu medalju za Hrvatsku na velikim natjecanjima.

- Teško pronalazim riječi, ali to je normalno. Ovo je povijesni rezultat za hrvatski futsal. Doživjeli smo nevjerojatne stvari ovdje u Ljubljani, naši su igrači doveli ovaj sport blizu hrvatskih ljudi i to je najvažnija stvar koju smo napravili. Doček? Treba mi samo mir. Sigurno je da bi dečki voljeli, ali navijači su nam pripremili doček ovdje gdje smo se najmanje nadali. Kad istrčiš na parket, a vidiš ljude iz Dubrovnika, Osijeka, Vukovara, to je neopisiv osjećaj - rekao je nakon bronce hrvatski izbornik Marinko Mavrović.



