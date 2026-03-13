Obavijesti

SPLIĆANI PRED ODLUKOM

ANKETA Treba li srušiti Poljud? Gradonačelnik: Ide referendum

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Quintin Soloviev/Wikimedia Commons

Poljudom bi za nekoliko godina mogli zavladati bageri. Stručnjaci jednoglasno tvrde: rušenje i gradnja novog stadiona jedino isplativo rješenje. Grad Split i Hajduk pred velikom odlukom

Split ulazi u jednu od najvažnijih infrastrukturnih rasprava u posljednjih pola stoljeća: što učiniti sa stadionom na Poljudu? Na konferenciji za novinare u četvrtak predstavili su četiri opcije koje su Grad Split i Hajduk razmatrali, a stručnjaci iz tvrtke UHY Savjetovanje Krešimir Budiša i Boris Pekić jasno su poručili: jedino izvedivo i isplativo rješenje je rušenje postojećeg Poljuda i gradnja potpuno novog stadiona na istoj lokaciji. Opcije se razlikuju po cijeni, izvedivosti i dugoročnom utjecaju na gradsku infrastrukturu.

POGLEDAJTE GALERIJU: Rješenje stadiona u Splitu

Split: Na Poljudu predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu" Split: Na Poljudu predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu" Split: Na Poljudu predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu"
41
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sanacija Poljuda + novi stadion u Brodarici + kamp u Stobreču: 351 mil. €  

Najskuplja opcija, uključuje paralelnu gradnju i potpunu obnovu Poljuda, koji bi postao atletski centar.

Sanacija i nadogradnja Poljuda: 169 mil. €  

Najbrže i najjeftinije rješenje, ali bez novog stadiona za Hajduk. Zadržava postojeće stanje uz minimalna poboljšanja.

Novi stadion na Poljudu: 85 mil. € (osnovna faza)  

Hajduk bi privremeno igrao na Parku mladeži, a Split bi do 2032. dobio dva moderna stadiona koji zadovoljavaju Uefine standarde.

Novi stadion na periferiji: 157 mil. €  

Lokaciju nisu definirali, a projekt uključuje i 7000 parkirnih mjesta i sanaciju Poljuda za atletske potrebe.

Zašto stručnjaci favoriziraju rušenje Poljuda?

Prema Budiši, ključna prednost opcije 3 je jednostavnost i financijska održivost:

“Investitor jedino gradi na čistom zemljištu, u vlasništvu Grada. To čini veliku razliku.”

Usporedba pokazuje:

  • opcije 1 i 4 su preskupe i neizvedive, Grad bi desetljećima bio u financijskoj blokadi.
  • opcija 2 je izvediva, ali ne donosi napredak jer Hajduk ostaje bez modernog stadiona.
  • opcija 3 je najbolji omjer cijene i koristi: novi stadion, modernizaciju Parka mladeži i dugoročno rješenje za sportsku infrastrukturu.

Cijena izgradnje novog stadiona, prema analizi, iznosi oko 205 milijuna eura, uz mogućnost komercijalnih sadržaja, kongresnog centra, pa čak i hotela ili trgovačkog centra.

Građani će odlučiti o izgradnji novog stadiona

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, potvrdio je kako će već idući tjedan predložiti provedbu referenduma o rješenju pitanja stadiona.

"S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji. Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču", napisao je.

