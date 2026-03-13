Poljudom bi za nekoliko godina mogli zavladati bageri. Stručnjaci jednoglasno tvrde: rušenje i gradnja novog stadiona jedino isplativo rješenje. Grad Split i Hajduk pred velikom odlukom
ANKETA Treba li srušiti Poljud? Gradonačelnik: Ide referendum
Split ulazi u jednu od najvažnijih infrastrukturnih rasprava u posljednjih pola stoljeća: što učiniti sa stadionom na Poljudu? Na konferenciji za novinare u četvrtak predstavili su četiri opcije koje su Grad Split i Hajduk razmatrali, a stručnjaci iz tvrtke UHY Savjetovanje Krešimir Budiša i Boris Pekić jasno su poručili: jedino izvedivo i isplativo rješenje je rušenje postojećeg Poljuda i gradnja potpuno novog stadiona na istoj lokaciji. Opcije se razlikuju po cijeni, izvedivosti i dugoročnom utjecaju na gradsku infrastrukturu.
Sanacija Poljuda + novi stadion u Brodarici + kamp u Stobreču: 351 mil. €
Najskuplja opcija, uključuje paralelnu gradnju i potpunu obnovu Poljuda, koji bi postao atletski centar.
Sanacija i nadogradnja Poljuda: 169 mil. €
Najbrže i najjeftinije rješenje, ali bez novog stadiona za Hajduk. Zadržava postojeće stanje uz minimalna poboljšanja.
Novi stadion na Poljudu: 85 mil. € (osnovna faza)
Hajduk bi privremeno igrao na Parku mladeži, a Split bi do 2032. dobio dva moderna stadiona koji zadovoljavaju Uefine standarde.
Novi stadion na periferiji: 157 mil. €
Lokaciju nisu definirali, a projekt uključuje i 7000 parkirnih mjesta i sanaciju Poljuda za atletske potrebe.
Zašto stručnjaci favoriziraju rušenje Poljuda?
Prema Budiši, ključna prednost opcije 3 je jednostavnost i financijska održivost:
“Investitor jedino gradi na čistom zemljištu, u vlasništvu Grada. To čini veliku razliku.”
Usporedba pokazuje:
- opcije 1 i 4 su preskupe i neizvedive, Grad bi desetljećima bio u financijskoj blokadi.
- opcija 2 je izvediva, ali ne donosi napredak jer Hajduk ostaje bez modernog stadiona.
- opcija 3 je najbolji omjer cijene i koristi: novi stadion, modernizaciju Parka mladeži i dugoročno rješenje za sportsku infrastrukturu.
Cijena izgradnje novog stadiona, prema analizi, iznosi oko 205 milijuna eura, uz mogućnost komercijalnih sadržaja, kongresnog centra, pa čak i hotela ili trgovačkog centra.
Građani će odlučiti o izgradnji novog stadiona
Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, potvrdio je kako će već idući tjedan predložiti provedbu referenduma o rješenju pitanja stadiona.
"S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji. Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču", napisao je.
