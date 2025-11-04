Delija: Isfolirao je jer sam ga iscrpio! Realno, pokraden sam

Hrvatski MMA borac Ante Delija izgubio je od Walda Cortes-Acoste u bizarnim okolnostima na UFC Fight Night 263 priredbi u Las Vegasu. Podsjetimo, Delija je prvotno slavio u borbi nakon nokauta. Međutim, u nevjerojatnom spletu okolnosti, suci su pogledali VAR i dali Acosti novu šansu zato što ga je Dubrovčanin pogodio prstom u oko, iako je hrvatski borac već proslavio pobjedu, a timovi boraca bili su u kavezu.

UFC je tom odlukom prekršio vlastite protokole i pravila, stoga Delija ima razloga za nezadovoljstvo. Cortes-Acosta otkrio je posljedice uboda u oko, ali hrvatski MMA borac uvjeren je kako je Dominikanac "simulirao" tu ozljedu.

Foto: Instagram

- Ovo je presedan. Nikada u povijesti nije se dogodilo da je borba nastavljena nakon sudačkog prekida. Dogodilo se prvi put i dogodilo se meni. Realno sam pokraden. Siguran sam da ga nisam ubo u oko, nego ispod oka - rekao je Delija za Dubrovački vjesnik te nastavio...

- On je isfolirao jer je bio iscrpljen. Tražio je predah, osjetio je da sam ga dotaknuo ispod oka i onda je isfolirao ubod u oko. Obećane su mi neke snimke pa ćemo vidjeti. Ja sam siguran da ga nisam ubo u oko - kazao je.

Foto: Instagram

Ne žali zbog ishoda borbe...

- Nije mi toliko žao poraza, žao mi je što sam nastavio meč, što sam nokautiran i što je to tako loše ispalo. Čovjek koji je četiri minute odmarao, nokautirao me 30 sekundi nakon tog odmora. To je velika posljedica i opasno po zdravlje, nije se smjelo dogoditi - odlučno je rekao Delija.