Delija: Isfolirao je jer sam ga iscrpio! Realno, pokraden sam

Nije mi toliko žao poraza, žao mi je što sam nastavio meč, što sam nokautiran i što je to tako loše ispalo. Čovjek koji je četiri minute odmarao, nokautirao me 30 sekundi nakon tog odmora, objasnio je Delija

Hrvatski MMA borac Ante Delija izgubio je od Walda Cortes-Acoste u bizarnim okolnostima na UFC Fight Night 263 priredbi u Las Vegasu. Podsjetimo, Delija je prvotno slavio u borbi nakon nokauta. Međutim, u nevjerojatnom spletu okolnosti, suci su pogledali VAR i dali Acosti novu šansu zato što ga je Dubrovčanin pogodio prstom u oko, iako je hrvatski borac već proslavio pobjedu, a timovi boraca bili su u kavezu.

UFC je tom odlukom prekršio vlastite protokole i pravila, stoga Delija ima razloga za nezadovoljstvo. Cortes-Acosta otkrio je posljedice uboda u oko, ali hrvatski MMA borac uvjeren je kako je Dominikanac "simulirao" tu ozljedu.

- Ovo je presedan. Nikada u povijesti nije se dogodilo da je borba nastavljena nakon sudačkog prekida. Dogodilo se prvi put i dogodilo se meni. Realno sam pokraden. Siguran sam da ga nisam ubo u oko, nego ispod oka - rekao je Delija za Dubrovački vjesnik te nastavio...

DVOJBENA ODLUKA SUCA MMA legende u nevjerici nakon meča Delije: Čekaj, čovječe, što?
MMA legende u nevjerici nakon meča Delije: Čekaj, čovječe, što?

- On je isfolirao jer je bio iscrpljen. Tražio je predah, osjetio je da sam ga dotaknuo ispod oka i onda je isfolirao ubod u oko. Obećane su mi neke snimke pa ćemo vidjeti. Ja sam siguran da ga nisam ubo u oko - kazao je.

Ne žali zbog ishoda borbe...

NASTALA JE ZBRKA Komentator: Nikada nešto tako nisam vidio. UFC nam je rekao da se meč Delije ne nastavlja...
Komentator: Nikada nešto tako nisam vidio. UFC nam je rekao da se meč Delije ne nastavlja...

- Nije mi toliko žao poraza, žao mi je što sam nastavio meč, što sam nokautiran i što je to tako loše ispalo. Čovjek koji je četiri minute odmarao, nokautirao me 30 sekundi nakon tog odmora. To je velika posljedica i opasno po zdravlje, nije se smjelo dogoditi - odlučno je rekao Delija.

