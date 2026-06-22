ANTI FAIR PLAY Urugvajac je pomagao protivniku s grčevima pa pojurio u kontru zabiti gol

Urugvaj i Zelenortski Otoci remizirali su 2-2 u utakmici drugog kola skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva odigranoj na stadionu Hard Rock u Miamiju. Utakmicu su obilježili čudni golovi simpatične afričke selekcije; prvi nakon razdvajanja živog zida, a drugi nakon katastrofalne pogreške i izlijetanja u prazno golmana Fernanda Muslere; ali i neobična situacija kod prvog gola Južnoamerikanaca.

Naime, reprezentativac Zelenortskih Otoka Telmo Aranjo u 44. minuti legao je na travnjak 30-ak metara od gola i žalio se na grčeve, a u pomoć mu je s istezanjem priskočio urugvajski napadač Federico Viñas. No lopta je i dalje bila u igri, a kad je vidio da mu suigrači kreću u opasan napad, pustio mu je nogu i krenuo u sprint u protivnički šesnaesterac.

Lo de Viñas en Uruguay tiene que quedar como el momento del mundial pic.twitter.com/aljfQQHYPR — Martín (@martinpg) June 21, 2026

U nastavku akcije kapetan Federico Valverde ubacio je na drugu stativu gdje je Rodrigo Bentancur pogodio stativu, a u nastavku akcije Maximiliano Araujo iz popravnog pokušaja, tik pred Viñasom, zabio za 1-1. Arcanjo je zamijenjen u poluvremenu, a Viñas je istaknuo kandidaturu za anti fair play potez godine. Na njegovu nesreću, sve je krupno uhvatila kamera.

Video pogledajte OVDJE.