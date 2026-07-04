Antonelli ponizio Hamiltona na domaćem terenu u Silverstoneu!

Vodeći u redoslijedu Svjetskog prvenstva vozača formule 1, Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Velike Britanije u Silverstoneu.

Mladi ​19-godišnji Antonelli je u osmom od ukupno 17 krugova pretekao domaćeg favorita Lewisa ⁠Hamiltona (Ferrari) te ciljnom crtom prošao sa 2.7 sekundi prednosti.

Aktualni svjetski prvak, Britanac Lando ⁠Norris (McLaren) je bio treći, dok je četvrto mjesto zauzeo još jedan domaći predstavnik George Russell (Mercedes).

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Ovom pobjedom Antonelli je povećao prednost u ukupnom redoslijedu SP-a ispred drugog Russella na 43 boda, Talijan ima 179, a Britanac ‌136 bodova. Treći je Hamilton sa 132.

Od 17 sati na programu su kvalifikacije za nedjelju utrku.