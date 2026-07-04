Kimi Antonelli pobijedio je u sprint utrci za Veliku nagradu Velike Britanije u Silverstoneu, pretekavši Lewisa Hamiltona u osmom krugu i pobijedio s 2,7 sekundi prednosti
Antonelli ponizio Hamiltona na domaćem terenu u Silverstoneu!
Vodeći u redoslijedu Svjetskog prvenstva vozača formule 1, Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Velike Britanije u Silverstoneu.
Mladi 19-godišnji Antonelli je u osmom od ukupno 17 krugova pretekao domaćeg favorita Lewisa Hamiltona (Ferrari) te ciljnom crtom prošao sa 2.7 sekundi prednosti.
Aktualni svjetski prvak, Britanac Lando Norris (McLaren) je bio treći, dok je četvrto mjesto zauzeo još jedan domaći predstavnik George Russell (Mercedes).
Ovom pobjedom Antonelli je povećao prednost u ukupnom redoslijedu SP-a ispred drugog Russella na 43 boda, Talijan ima 179, a Britanac 136 bodova. Treći je Hamilton sa 132.
Od 17 sati na programu su kvalifikacije za nedjelju utrku.
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