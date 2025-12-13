Obavijesti

COLLISION 8

Antonio Plazibat danas se vraća u ring. Evo gdje gledati meč

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dvije i pol godine prošle su od kako se Plazibat posljednji put borio. Sada, kada je Rico Verhoeven napustio titulu, Splićaninu se nudi prilika postati prvakom teške kategorije u najatraktivnijem borilačkom sportu

Najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat (31) nakon dvije i pol godine vraća se u ring. Posljednji meč imao je u Rotterdamu u lipnju 2023. Bio je to eliminacijski susret za napad na titulu, a u tom ga je meču pobijedio Tariq Osaro, njegov klupski kolega, nakon što mu je u prvoj rundi slomio ruku. Splićanin je stisnuo zube i borbu odveo do posljednje runde, gdje ga je prije Osarovih udaraca savladala bol. Kleknuo je i zbog slomljene ruke više nije imalo smisla nastaviti. Povratnički meč trebao je imati prošle godine u Zagrebu, ali pojavili su se novi problemi s laktom.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Sada, kada je napokon sanirao sve ozljede nakon godina teških treninga, vraća se na veliku scenu. Iako se prvo trebao boriti s Levijem Rigtersom na Gloryjevu turniru Collision 8, Nizozemac se na kraju povukao iz osobnih razloga. Plazibat je brzo dobio zamjenskog protivnika, a to je njegov stari znanac Nordine Mahieddine (36), kojeg jako dobro poznaje. S njim se borio već dvaput.

SPLITSKI NOKAUTER Uoči Plazibatova povratka Glory podsjetio na brutalan nokaut koji ga je katapultirao ka vrhu
Uoči Plazibatova povratka Glory podsjetio na brutalan nokaut koji ga je katapultirao ka vrhu

Prvi njihov dvoboj bio je u Parizu i ujedno je označio Plazibatov debi u Gloryju, koji je prihvatio deset dana prije meča. U atraktivnoj borbi slavio je odlukom sudaca. U drugom meču u Rotterdamu Mahieddine je pobijedio nakon kontroverzne borbe. Nakon tri runde nije bilo pobjednika pa je određena dodatna runda u kojoj je Francuz marokanskih korijena slavio podijeljenom odlukom sudaca.

Sada će Plazibat u posljednjem činu trilogije imati priliku revanširati mu se i izboriti nastup na glavnom turniru za upražnjenu titulu teškaškog prvaka, koja će se dodjeljivati sljedeće godine.

IVAN BERTIĆ ZA 24SATA Dvostruki je europski i svjetski prvak, a ocu pomaže raditi s drvima: 'To me očvršćuje'
Dvostruki je europski i svjetski prvak, a ocu pomaže raditi s drvima: 'To me očvršćuje'

Borba Plazibata i Mahieddinea naslovni je meč večeri, a event počinje u 17 sati. Glavni dio programa na rasporedu je od 19, a Splićanin bi u ring trebao ući oko 22.30. Četiri preliminarna meča dostupna su besplatno na službenom Gloryjevu YouTube kanalu, dok je za gledanje glavnog dijela potrebno instalirati platformu DAZN i platiti prijenos. Hrvatski će navijači za to izdvojiti 19.99 eura.

Borbe na Collision 8 eventu:

Abraham Vidales (17-4, 13 KO) vs. Achraf Aasila (53-13, 13 KO)

Miguel Trindade (63-8, 26 KO) vs. Bobo Sacko (79-6-1, 30 KO)

Nico Horta (26-10, 4 KO) vs. Nidal Bchiri (19-5-1, 4 KO)

Iuri Fernandes (10-1, 4 KO) vs. Ismael Lazaar (30-3-1, 15 KO)

Milos Cvjeticanin (16-4, 9 KO) vs. Cem Caceres (19-2, 14 KO)

Michael Boapeah (21-5-1, 9 KO) vs. Artem Vakhitov (22-7, 8 KO)

Endy Semeleer (38-3, 18 KO) vs. Don Sno (7-2, 3 KO)

Chico Kwasi (45-5-2, 23 KO) vs. Teodor Hristov (18-4, 7 KO)

Petch (174-40-3, 27 KO) vs. Dennis Wosik (40-9-1, 9 KO)

Finale poluteške kategorije

Finale velter kategorije

Errol Zimmerman (111-20-1, 44 KO) vs. Alex Simon (1-0, 1 KO)

Antonio Plazibat (22-5, 16 KO) vs. Nordine Mahieddine (29-15, 13 KO)

OSTALO

