Antonio Plazibat danas se vraća u ring. Evo gdje gledati meč

Najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat (31) nakon dvije i pol godine vraća se u ring. Posljednji meč imao je u Rotterdamu u lipnju 2023. Bio je to eliminacijski susret za napad na titulu, a u tom ga je meču pobijedio Tariq Osaro, njegov klupski kolega, nakon što mu je u prvoj rundi slomio ruku. Splićanin je stisnuo zube i borbu odveo do posljednje runde, gdje ga je prije Osarovih udaraca savladala bol. Kleknuo je i zbog slomljene ruke više nije imalo smisla nastaviti. Povratnički meč trebao je imati prošle godine u Zagrebu, ali pojavili su se novi problemi s laktom.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Sada, kada je napokon sanirao sve ozljede nakon godina teških treninga, vraća se na veliku scenu. Iako se prvo trebao boriti s Levijem Rigtersom na Gloryjevu turniru Collision 8, Nizozemac se na kraju povukao iz osobnih razloga. Plazibat je brzo dobio zamjenskog protivnika, a to je njegov stari znanac Nordine Mahieddine (36), kojeg jako dobro poznaje. S njim se borio već dvaput.

Prvi njihov dvoboj bio je u Parizu i ujedno je označio Plazibatov debi u Gloryju, koji je prihvatio deset dana prije meča. U atraktivnoj borbi slavio je odlukom sudaca. U drugom meču u Rotterdamu Mahieddine je pobijedio nakon kontroverzne borbe. Nakon tri runde nije bilo pobjednika pa je određena dodatna runda u kojoj je Francuz marokanskih korijena slavio podijeljenom odlukom sudaca.

Sada će Plazibat u posljednjem činu trilogije imati priliku revanširati mu se i izboriti nastup na glavnom turniru za upražnjenu titulu teškaškog prvaka, koja će se dodjeljivati sljedeće godine.

Borba Plazibata i Mahieddinea naslovni je meč večeri, a event počinje u 17 sati. Glavni dio programa na rasporedu je od 19, a Splićanin bi u ring trebao ući oko 22.30. Četiri preliminarna meča dostupna su besplatno na službenom Gloryjevu YouTube kanalu, dok je za gledanje glavnog dijela potrebno instalirati platformu DAZN i platiti prijenos. Hrvatski će navijači za to izdvojiti 19.99 eura.

Borbe na Collision 8 eventu:

Abraham Vidales (17-4, 13 KO) vs. Achraf Aasila (53-13, 13 KO)

Miguel Trindade (63-8, 26 KO) vs. Bobo Sacko (79-6-1, 30 KO)

Nico Horta (26-10, 4 KO) vs. Nidal Bchiri (19-5-1, 4 KO)

Iuri Fernandes (10-1, 4 KO) vs. Ismael Lazaar (30-3-1, 15 KO)

Milos Cvjeticanin (16-4, 9 KO) vs. Cem Caceres (19-2, 14 KO)

Michael Boapeah (21-5-1, 9 KO) vs. Artem Vakhitov (22-7, 8 KO)

Endy Semeleer (38-3, 18 KO) vs. Don Sno (7-2, 3 KO)

Chico Kwasi (45-5-2, 23 KO) vs. Teodor Hristov (18-4, 7 KO)

Petch (174-40-3, 27 KO) vs. Dennis Wosik (40-9-1, 9 KO)

Finale poluteške kategorije

Finale velter kategorije

Errol Zimmerman (111-20-1, 44 KO) vs. Alex Simon (1-0, 1 KO)

Antonio Plazibat (22-5, 16 KO) vs. Nordine Mahieddine (29-15, 13 KO)