SPLITSKI NOKAUTER

Uoči Plazibatova povratka Glory podsjetio na brutalan nokaut koji ga je katapultirao ka vrhu
Amsterdam: Trening Antonia Plazibata | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U UFC-ovoj teškoj kategoriji, uz boks, kickboxing i muay thai, mislim da bih bio blizu vrha. Svi bi bježali od mene i pokušavali me rušiti. Nikad ne reci nikad, rekao je o mogućnosti prelaska u MMA

Nakon dvije i pol godine pauze, Antonio Plazibat napokon se vraća u ring. Jedan od najboljih hrvatskih kickboksača ponovno će nastupiti 13. prosinca na Glory Collision 8 priredbi u Arnhemu, gdje ga čeka stari rival Nordine Mahieddine. Njihov međusobni omjer iznosi 1-1: Plazibat je 2019. u Parizu pobijedio jednoglasnom odlukom, dok je Mahieddine u Rotterdamu godinu dana poslije slavio podijeljenom odlukom u borbi prepunoj preokreta.

Prije više od dvije godine Plazibat je u meču za privremenog prvaka Gloryjeve teške kategorije izgubio od Tariqa Osara, a pritom je slomio ruku. Duga rehabilitacija odgodila je njegov povratak, no sada se potpuno oporavio i spreman je za novi uspon na vrh Gloryja. Upravo mu je Glory omogućio priliku da se prečicom uključi u završnicu turnira "Last Heavyweight Standing", u kojem će sudjelovati osam teškaša. Pobjednik njegova dvoboja s Mahieddineom osigurat će mjesto u toj završnici.

Turnir je u početku rezervirao jedno mjesto za Rica Verhoevena, dugogodišnjeg vladara teške kategorije, no Nizozemac je napustio organizaciju i odrekao se naslova. U kuloarima se sve glasnije spominje mogućnost njegova prelaska u MMA te megasraz s Francisom Ngannouom. U posljednje vrijeme snimljen je kako sve više trenira s aktualnim prvakom teške kategorije UFC-a Tomom Aspinallom.

Plazibat je u najavi povratka istaknuo da se iznimno dobro osjeća i da mu odgovara okruženje Gloryja. Upitali su ga i bi li se okušao u slobodnoj borbi.

- U UFC-ovoj teškoj kategoriji, uz boks, kickboxing i muay thai, mislim da bih bio blizu vrha. Svi bi bježali od mene i pokušavali me rušiti. Nikad ne reci nikad, vidjet ćemo što donosi budućnost. No trenutačno sam jako sretan u Gloryju.

Uoči meča s Mahieddineom Plazibat se vratio i na društvene mreže te objavio kratku poruku: "Ponovno se osjećam živ!".

Uoči velikog Plazibatova povratka u ring, Glory se prisjetio Splićaninove brutalne pobjede nad Rumunjom Benjaminom Adegbuyjem. Njihov se meč održao prije četiri godine, a Hrvat ga je nokautirao nakon serije teških udaraca početkom druge runde. Tom je pobjedom Plazibat skočio prema samom vrhu divizije.

