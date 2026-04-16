Arbeloa udario na slovenskog suca: Uništio nas je! Ne možete isključiti igrača zbog toga...

Real je ispao iz Lige prvaka nakon poraza 4-3 na gostovanju kod Bayerna, a dvoboj je obilježila kontroverzna odluka suca Slavko Vinčić o isključenju Eduardo Camavinga. Trener Reala Álvaro Arbeloa nakon utakmice nije skrivao ogorčenje, posebno zbog načina na koji je njegova momčad ostala bez realne šanse za prolazak.

- Nitko ne razumije da se igrač isključi zbog ovakve situacije. U tom trenutku je četvrtfinale bilo gotovo. To je nepravedna odluka i jako nas boli. To je nešto na što ne možeš utjecati. Imam dojam da mu je pokazao karton jer su ga igrači Bayerna podsjetili da je to drugi žuti. Ali to nije ni za žuti karton. Ne znam... ili nije igrao nogomet ili ne znam što reći. Još je gore ako nije znao da već ima žuti, jer je to onda dvostruka pogreška - rekao je Arbeloa.

Istu tezu ponovio je i drugim medijima.

- Očito je da ne možete isključiti igrača zbog nečega takvog. Sudac nije ni znao da već ima karton i uništio je vrlo uzbudljiv, izjednačen dvoboj, pravu bitku, i tako je utakmica završila - poručio je strateg Reala.

Unatoč razočaranju, Arbeloa je naglasio ponos zbog prikazane igre.

- Ponosan sam na momčad i navijače. Žao mi je što ove godine nećemo osvojiti šesnaesti naslov. Okrećemo se sljedećoj utakmici. Imali smo nekoliko prilika za gol. Neki naši igrači bili su umorni, ali spremali smo izmjene neposredno prije gola, i taj gol je sve prelomio.

Za kraj je poslao jasnu poruku.

- Moramo nastaviti dalje. Ovo je Real Madrid. Liga je vrlo teška, ali čak i kad sve završi, moramo se boriti do posljednjeg kola. Imamo grb koji moramo braniti - zaključio je Arbeloa.