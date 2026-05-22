TRENERSKE PROMJENE

Arbeloa napušta Real Madrid! Neće ostati i pomoći Mourinhu

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Trener Real Madrida Álvaro Arbeloa održao je emotivnu konferenciju za medije uoči posljednje utakmice na klupi kraljevskog kluba i govorio o odlasku, budućnosti kluba te velikom oproštaju Danija Carvajala

Álvaro Arbeloa u subotu vodi posljednju utakmicu na klupi Real Madrida protiv Athletic Bilbaa u završnici La Lige, a nakon toga klupu vjerojatno preuzima Jose Mourinho.

- Nadam se da je ovo samo doviđenja jer će ovo uvijek biti moj dom. Pripadam Real Madridu već 20 godina u raznim ulogama i ovo će zauvijek biti moja kuća. Sutra je moja posljednja utakmica na klupi Reala, a ne znam je li i posljednja u mojoj trenerskoj karijeri -rekao je Arbeloa.

Cilj je jasan. Arbeloa želi od navijača otići s pobjedom.

- Sutra je velika utakmica i prilika za oproštaj od navijača. Utakmice kod kuće uvijek su posebne. Želimo da navijači uživaju, to je najvažnije - objasnio je.

Posebnu počast na Bernabeuu dobit će Dani Carvajal, kojeg je Arbeloa opisao kao simbol svega što jedan igrač Real Madrida treba predstavljati.

FILE PHOTO: LaLiga - Real Madrid v Girona
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

- On je dijete kluba, bio je tu od samih početaka. Ponos je za sve madridiste. Sutra će početi utakmicu i siguran sam da će cijeli stadion ustati kada ga izvadim iz igre. Imat će lijepu uspomenu na sve što je učinio za Real Madrid - najavio je trener te dodao kako Carvajala smatra jednim od najboljih bekova svih vremena.

Za razliku od Carvajala, nastup Viniciusa je neizvjestan.

- Dobio je dopuštenje kluba iz osobnih razloga i ne znamo hoće li moći nastupiti sutra - rekao je Arbeloa.

Trener se osvrnuo i na protekla četiri mjeseca provedena na klupi prve momčadi.

- Znam kakva je ekipa bila kad sam došao i s čime sam se morao suočiti. Sigurno bi bilo drugačije da sam preuzeo momčad od prvog dana sezone. Pokušao sam dati sve od sebe. Jako sam zahvalan svima na onome što smo proživjeli. U ovom sam razdoblju puno više mislio na Real Madrid nego na sebe, ali ne žalim ni za čim - istaknuo je.

UEFA Champions League - Benfica v Real Madrid
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS

O mogućoj suradnji s Mourinhom bio je jasan.

- Mou ima fantastičan stožer. Ako dođe u Real Madrid, dovest će svoj tim i ne postoji nikakva mogućnost da ja budem dio toga. Od ponedjeljka ću morati razmisliti što je najbolje za mene - zaključio je.

