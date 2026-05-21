TRZAVICE U 'KRALJEVSKOM' KLUBU

Legenda Reala na odlasku nije pozvala Arbelou na oproštajnu večeru i potvrdila nagađanja?

Piše Issa Kralj
Već neko vrijeme se nagađa kako je odnos njih dvojice narušen, a mala minutaža u klubu utjecala je i na to da ne bude pozvan u španjolsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva

Legenda Real Madrida Dani Carvajal (34) u ponedjeljak je objavio kako napušta 'kraljevski klub' nakon 23 godine, od kojih je čak 13 bio dio početne postave. Carvajal je tijekom njegovog vremena u Madridu, za 'kraljeve' nastupio 450 puta i osvojio 27 trofeja od čega su šest naslovi Lige prvaka. 

Vijest o njegovu odlasku objavio je sam Španjolac i klub, a posljednju utakmicu odigrat će u subotu protiv Athletic Bilbaa. Međutim, ono što je privuklo pažnju su svađe unutar svlačionice između igrača i trenera Álvara Arbeloe, ali i tučnjave. 

Poznati novinar Mario Cortegana na društvenoj mreži X (bivšoj Twitter) objavio je kako Carvajal nije pozvao Arbelou na oproštajnu večeru, a prema pisanju španjolskih medija dvojica uopće ne razgovaraju. Na večeri koja je organizirana u srijedu, navodno se nije pojavio trener dok je čitava momčad i dio trenerskog osoblja bio prisutan. 

Već neko vrijeme se nagađa kako je odnos njih dvojice narušen, a kapetan Madriđana mučio se s ozljedom te se otakao je Arbeloa došao na klupu samo pet puta našao među prvih 11, a mala minutaža u klubu utjecala je i na to da ne bude pozvan u španjolsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva.

- Imali smo kratak, ali ozbiljan razgovor. Carvajal je za mene možda i najveći proizvod akademije u povijesti kluba. Oduvijek sam imao odličan odnos s njim. Teško mi je povjerovati da bi bilo koji trener odabrao momčad iz razloga koji nisu sportski - izjavio je Arbeloa prije nekoliko tjedana. 

