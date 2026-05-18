Armada pojasnila zašto je otišla u 12. minuti utakmice s Istrom: Policija misli da smo teroristi...

U zadnjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra i Rijeka odigrale su 0-0 u regionalnom derbiju na Aldu Drosini. Utakmica nije ponudila mnogo kvalitetnog nogometa. Domaćin je bio aktivniji i konkretniji, ali nije imao dovoljno mirnoće i kvalitete u završnici, dok je Rijeka djelovala potrošeno nakon što je ranije ovoga tjedna izgubila finale Kupa od Dinama. Rijeka je od 57. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Legba, ali Istra ni s brojčanom prednošću nije uspjela slomiti goste. Dvaput je pogodila okvir gola. Miettinen je u 60. minuti iz prekida pogodio gredu, a Rozić je u 84. minuti iskosa pokušao lobati Todorovića, no lopta je završila na donjem dijelu prečke.

Unatoč igraču manje, Rijeka je u sudačkoj nadoknadi mogla do sva tri boda. Adu-Adjei je povukao kontru preko pola igrališta, izašao pred Kolića i poslao loptu pokraj njega, ali i tik pokraj vratnice. Rijeka je tako ostala četvrta s 50 bodova, jednim manje od trećeg Varaždina. Istra 1961 je peta s 43 boda, koliko ima i šesta Lokomotiva. Dinamo je ranije osigurao naslov prvaka, a iz lige ispada Vukovar 1991.

No, nakon utakmice više se govori o događajima izvan terena nego o samom susretu. Navijačka skupina Armada objavila je priopćenje u kojem je oštro prozvala MUP i policiju zbog postupanja prema navijačima Rijeke u Puli. Iz Armade tvrde da su zbog toga donijeli tešku odluku i ostavili momčad bez podrške s tribina. Armada navodi da je dio njezinih članova preventivno legitimiran te da policija pritom nije utvrdila elemente za njihovo uhićenje. Unatoč tome, tvrde da su ih policijski službenici odveli ispred stadiona Aldo Drosina, ondje ih satima držali, prijetili im uhićenjima i kriminalističkim ispitivanjima te im zabranili ulazak na stadion.

Navijači Rijeke u priopćenju pitaju zbog čega je policija zadržavala ljude ako nisu počinili prekršaj, je li prekršaj sam dolazak u grad domaćina na dan utakmice, po kojem zakonu je policija postupala i tko je za to odgovoran. Tvrde da tijekom dana nisu dobili konkretne odgovore, nego su se susreli sa šutnjom i demonstracijom sile.

Armada je svoje nezadovoljstvo povezala i s ranijim događajima, posebno s finalom Kupa u Osijeku. Tvrde da je dio njihovih članova tada "greškom" odveden na drugi kraj grada, dok je drugi dio navijača zadržavan u kilometarskoj koloni na naplatnim postajama Čepin pa su na stadion stigli gotovo na poluvremenu utakmice. U priopćenju navode i da se prema navijačima Rijeke već mjesecima primjenjuju posebna pravila i kriteriji koji, kako tvrde, ne vrijede jednako za druge navijačke skupine.

Posebno su prozvali visoke dužnosnike MUP-a Republike Hrvatske i zatražili da osoba koja je donosila odluke o postupanju prema navijačima Rijeke u Puli istupi imenom i prezimenom te obrazloži takvo postupanje.

“Ne tražimo privilegije. Tražimo samo jednak tretman”, poručili su iz Armade te dodali da će, ako se postupanje i kriteriji prema svim navijačkim skupinama ne izjednače, javno iznijeti konkretne primjere navodnog kršenja zakona i pogodovanja drugim skupinama.

Poslali smo upit PU istarskoj i zatražili očitovanje o tvrdnjama Armade, kao i odgovor na pitanje odgovaraju li navodi iz priopćenja stvarnom tijeku događaja. Njihov odgovor objavit ćemo kada ga dobijemo.