Josip Brundić, koji je odrastao uz granicu sa Slovenijom, ušao je protiv Slaven Belupa
Tko je Josip Brundić, Dinamov debitant? Iz sela od 82 ljudi došao do debija za voljeni klub
Dinamo je u 35. kolu HNL-a pobijedio kod Slavena 4-1. Trener Mario Kovačević u Zagrebu je ostavio osmoricu prvotimaca, pa su tako priliku dobili igrači iz drugog plana, kao i neki juniori. Tako je u 69. umjesto Gabriela Vidovića ušao Josip Brundić (19).
POGLEDAJTE SAŽETAK: Slaven - Dinamo
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
To mu je debi za Dinamo, a nosio je broj 55, koji su u klubu iz Maksimirske 128 nosili još samo Ante Rukavina, Ognjen Vukojević i Dino Perić. Njegov je nogometni put neobičan. Rodom je iz naselja Miljana u sastavu Općine Zagorska Sela u Krapinsko-zagorskoj županiji. Selo je to s manje od 100 stanovnika, gotovo na granici sa Slovenijom.
Tako je sa sedam godina počeo trenirati nogomet u slovenskom klubu Imeno, a nakon četiri godine prešao je u Rogašku, u kojoj je bio tri i pol godine. Potom se vratio u Hrvatsku i igrao za Inter, bio je i u Slavenu, a iz Koprivnice je prije dvije godine došao u Dinamo.
Brundić, hrvatski U-19 reprezentativac, najbolje se snalazi na poziciji "osmice". U 27 utakmica u juniorskim natjecanjima zabio je 14 golova. Jerko Leko, trener juniora, izuzetno ga cijeni. Zato je, uostalom, Dinamo s njim nedavno potpisao novi ugovor, do 2029.
Rođen je 5. svibnja u Zagrebu, na datum kad je 1912. otvoren stadion Maksimir. "Modri" u subotu dočekuju Lokomotivu i mogao bi to biti prvi Brundićev nastup za voljeni klub na stadionu s kojim je sudbinski vezan...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+