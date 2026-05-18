Tko je Josip Brundić, Dinamov debitant? Iz sela od 82 ljudi došao do debija za voljeni klub

Dinamo je u 35. kolu HNL-a pobijedio kod Slavena 4-1. Trener Mario Kovačević u Zagrebu je ostavio osmoricu prvotimaca, pa su tako priliku dobili igrači iz drugog plana, kao i neki juniori. Tako je u 69. umjesto Gabriela Vidovića ušao Josip Brundić (19).

To mu je debi za Dinamo, a nosio je broj 55, koji su u klubu iz Maksimirske 128 nosili još samo Ante Rukavina, Ognjen Vukojević i Dino Perić. Njegov je nogometni put neobičan. Rodom je iz naselja Miljana u sastavu Općine Zagorska Sela u Krapinsko-zagorskoj županiji. Selo je to s manje od 100 stanovnika, gotovo na granici sa Slovenijom.

Tako je sa sedam godina počeo trenirati nogomet u slovenskom klubu Imeno, a nakon četiri godine prešao je u Rogašku, u kojoj je bio tri i pol godine. Potom se vratio u Hrvatsku i igrao za Inter, bio je i u Slavenu, a iz Koprivnice je prije dvije godine došao u Dinamo.

Brundić, hrvatski U-19 reprezentativac, najbolje se snalazi na poziciji "osmice". U 27 utakmica u juniorskim natjecanjima zabio je 14 golova. Jerko Leko, trener juniora, izuzetno ga cijeni. Zato je, uostalom, Dinamo s njim nedavno potpisao novi ugovor, do 2029.

Rođen je 5. svibnja u Zagrebu, na datum kad je 1912. otvoren stadion Maksimir. "Modri" u subotu dočekuju Lokomotivu i mogao bi to biti prvi Brundićev nastup za voljeni klub na stadionu s kojim je sudbinski vezan...