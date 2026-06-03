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ROLAND GARROS

Arnaldi i Cobolli su izborili povijesno polufinale u Parizu

Piše HINA,
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Arnaldi i Cobolli su izborili povijesno polufinale u Parizu
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Arnaldi se plasirao u polufinale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Berrettini predao meč. Flavia Cobollija koji je pobijedio Kanađanina Felixa Augera Aliassimea sa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

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Talijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli izborili su plasman u polufinale drugog teniskog Grand Slama sezone, Roland Garrosa. Bit će to prvo talijansko polufinale u povijesti Roland Garrosa. Talijani će sigurno imati i predstavnika u finalu, a zadnji talijanski pobjednik u Parizu bio je Adriano Panatta 1976. godine.

Arnaldi se plasirao u polufinale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Berrettini predao meč zbog ozljede u drugom setu nakon što je prvi izgubio sa 5-7, a u drugom je gubio 2-5.

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Arnaldijev fantastičan uspon se tako nastavio, turnir je započeo kao 104. tenisač svijeta, trenutno je skočio na 34. mjesto. U polufinalu će igrati protiv sunarodnjaka Flavia Cobollija koji je pobijedio Kanađanina Felixa Augera Aliassimea sa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Cobolli je ovom pobjedom izborio svoj prvi plasman u polufinale nekog Grand Slama, a ujedno je i osigurao ulazak među 10 najboljih na novoj ATP ljestvici. Arnaldi je također prvi put dogurao do Grand Slam polufinala.

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