Artetin Top Gun: U svlačionicu Arsenala dovodi borbene pilote. Ranije je angažirao i džeparoša

Trener Arsenala, Mikel Arteta (43), odavno je poznat kao strateg koji ne preza od nekonvencionalnih metoda kako bi izvukao maksimum iz svoje momčadi. Njegov najnoviji potez, međutim, podiže ljestvicu inovativnosti na potpuno novu razinu. Španjolski stručnjak planira u trening kamp "topnika" dovesti pilote elitnih borbenih zrakoplova britanskog Kraljevskog zrakoplovstva (RAF) kako bi svoje igrače podučili mentalnoj čvrstoći.

Cilj ove nesvakidašnje suradnje je jasan: usaditi u igrače vještine koje krase najbolje vojne pilote; vrhunsku komunikaciju, donošenje odluka u djeliću sekunde i nevjerojatnu mentalnu otpornost pod ekstremnim pritiskom.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

U svijetu modernog nogometa, gdje se prvenstva odlučuju na temelju najsitnijih detalja, Arteta vjeruje da lekcije s nebeskih visina mogu biti presudne i na zelenom travnjaku.

Mentalna snaga s nebeskih visina

Inicijativa predviđa da bi piloti mogli održati niz radionica, simulacija i treninga za jačanje mentalnog sklopa. Ideja je da se nogometaši nauče nositi sa stresom na način na koji to čine ljudi čiji životi ovise o savršenoj koncentraciji i besprijekornoj suradnji.

Baš kao što se pilot u borbenoj letjelici mora osloniti na svoj tim na zemlji i u zraku, tako i igrači Arsenala moraju funkcionirati kao savršeno uigran mehanizam.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Arteta, učenik Pepa Guardiole, opsjednut je potragom za "marginalnim dobicima", malim poboljšanjima koja u zbroju mogu donijeti veliku prednost. Angažman pilota Kraljevskog zrakoplovstva savršeno se uklapa u tu filozofiju, pokazujući njegovu spremnost da inspiraciju traži daleko izvan granica nogometnog terena.

Artetine bizarne metode

Ovo, naravno, nije prvi put da Arteta poseže za metodama koje bi mnogi nazvali bizarnima, ali koje u njegovom umu imaju jasan cilj. Njegova karijera na klupi Arsenala ispunjena je kreativnim i često šokantnim motivacijskim tehnikama.

Angažman džeparoša : U jednoj od najpoznatijih anegdota, Arteta je unajmio profesionalnog mađioničara i džeparoša da tijekom timske večere krade novčanike i satove od igrača. Kada su shvatili što se dogodilo, uslijedila je lekcija o važnosti stalne budnosti i svijesti o okolini, kako u životu, tako i na terenu.

: U jednoj od najpoznatijih anegdota, Arteta je unajmio profesionalnog mađioničara i džeparoša da tijekom timske večere krade novčanike i satove od igrača. Kada su shvatili što se dogodilo, uslijedila je lekcija o važnosti stalne budnosti i svijesti o okolini, kako u životu, tako i na terenu. Govor klupskog fotografa : Uoči važne utakmice, umjesto vlastitog govora, Arteta je prepustio riječ dugogodišnjem klupskom fotografu Stuartu MacFarlaneu. Njegov emotivni govor o ljubavi prema klubu i značenju Arsenalovog dresa duboko je dirnuo igrače

: Uoči važne utakmice, umjesto vlastitog govora, Arteta je prepustio riječ dugogodišnjem klupskom fotografu Stuartu MacFarlaneu. Njegov emotivni govor o ljubavi prema klubu i značenju Arsenalovog dresa duboko je dirnuo igrače Demonstracija sa žaruljom: Prije utakmice protiv Brightona, Arteta je u svlačionicu donio žarulju. Objasnio je igračima kako je žarulja sama po sebi beskorisna, ali kada se svi spoje na isti izvor energije – tim – zajedno stvaraju svjetlost i snagu.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Simbolika i psihološke igre

Puštanje himne Liverpoola : Kako bi pripremio momčad za zaglušujuću atmosferu Anfielda, Arteta je na treningu preko razglasa puštao Liverpoolovu himnu "You'll Never Walk Alone".

: Kako bi pripremio momčad za zaglušujuću atmosferu Anfielda, Arteta je na treningu preko razglasa puštao Liverpoolovu himnu "You'll Never Walk Alone". Klupski pas "Win ": U trening centar je doveo čokoladnog labradora imena "Win" (Pobjeda). Pas je postao maskota koja podiže raspoloženje, smanjuje stres i jača osjećaj zajedništva.

": U trening centar je doveo čokoladnog labradora imena "Win" (Pobjeda). Pas je postao maskota koja podiže raspoloženje, smanjuje stres i jača osjećaj zajedništva. Sadnja maslinovog drveta : Kao simbol rasta, otpornosti i potrebe za stalnom njegom, Arteta je posadio minijaturno maslinovo drvo, povlačeći paralelu sa samim klubom i njegovim razvojem

: Kao simbol rasta, otpornosti i potrebe za stalnom njegom, Arteta je posadio minijaturno maslinovo drvo, povlačeći paralelu sa samim klubom i njegovim razvojem Iluzija zeca i patke : Koristio je poznatu optičku iluziju koja se može vidjeti i kao zec i kao patka kako bi igračima pokazao da uvijek postoji više načina za sagledavanje iste situacije i važnost fleksibilnosti u pristupu.

: Koristio je poznatu optičku iluziju koja se može vidjeti i kao zec i kao patka kako bi igračima pokazao da uvijek postoji više načina za sagledavanje iste situacije i važnost fleksibilnosti u pristupu. "Finišeri" umjesto "zamjena": Kako bi podigao samopouzdanje igrača s klupe, Arteta je zabranio termin "zamjene" (substitutes) i uveo pojam "finišeri" (finishers), sugerirajući da su oni ti koji ulaze u igru kako bi je dovršili i donijeli pobjedu.

Dok se neki podsmjehuju njegovim metodama, drugi u njima vide genijalnost modernog trenera koji razumije da se današnji nogomet igra jednako glavom koliko i nogama. Artetina predanost izgradnji pobjedničkog mentaliteta je neupitna, a hoće li mu lekcije borbenih pilota pomoći da konačno vine Arsenal do samog vrha, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno, s njim na klupi nikada nije dosadno.

