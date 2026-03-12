Obavijesti

KONFERENCIJSKA LIGA

Atenski AEK razbio Celje, a ciparski šokirao Palace kod kuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hannah McKay

Borna Sosa je odgledao utakmicu s klupe Palacea, a Robert Mudražija je igrao za AEK iz Larnake od 87. minute

Atenski AEK je s uvjerljivih 4-0 slavio u Celju na prvoj utakmici osmine finala nogometne Konferencijske lige i time uzvrat pretvorio u puku formalnost, dok je obrana ciparskog AEK-a izdržala bez primljenog pogotka u Londonu i ostala neporažena u srazu s Crystal Palaceom.

Varga (3), Koita (33), Gaćinović (36) i Moukoudi (49) su bili strijelci u Celju za atensku momčad, u kojoj je Domagoj Vida ostao na klupi. Kod Celjana je od trojice hrvatskih nogometaša zaigrao samo Ivica Vidović, a ušao je u 85. minuti.

AEK iz Larnake je na londonskom Selhurst Parku imao raspoloženog vratara Zlatana Alomerovića koji je bio igrač utakmice i najzaslužniji za to što su igrači Crystal Palacea ostali bez pobjede. Borna Sosa je odgledao utakmicu s klupe domaće momčadi, a Robert Mudražija je igrao za goste od 87. minute. 

KAKO SU IGRALI? Čarobnjak Fruk pokazao je da je spreman za ligu 'petice'! A Englez da je riječki jackpot...
Čarobnjak Fruk pokazao je da je spreman za ligu 'petice'! A Englez da je riječki jackpot...

Utakmicu bez golova odigrala je i Sigma protiv Mainza u Olomoucu.

Navijači Fiorentine su zanijemili kad je u 60. minuti Jonatan Brunes doveo poljski Rakow u vodstvo u Firenci. No, samo dvije minute poslije je Cher Ndour izjednačio, a potpuni preokret donio je Albert Gudmundsson pogotkom iz kaznenog udarca u trećoj minuti dodatka.

U domaćoj momčadi nije bilo Marina Pongračića zbog akumuliranih žutih kartona. Fran Tudor je odigrao cijelu utakmicu za Rakow, za koji je Zoran Arsenić igrao od 59. minute, a Marko Bulat je ušao u igru u 70. minuti.

