ATP Umag: Prižmiću nositelj, a svi hrvatski kvalifikanti ispali

Hrvatska trojka nije uspjela proći prvo kolo kvalifikacija. Mili Poljičak (ATP 347.) je bio najbliži napretku, ali nije iskoristio pet 'break-lopti' u trećem setu protiv Austrijanca Neumayera koji je na kraju slavio 6-4, 4-6, 6-4.

Duje Ajduković (ATP 281.) je protiv Talijana Cecchinata prokockao prednost u prvom setu i izgubio 6-3, 6-4, a Noa Vukadin (ATP 710.) je uz pozivnicu pružio solidan otpor nositelju Olivieriju, no izgubio je 6-2, 6-4.

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Završno kolo kvalifikacija na rasporedu je u nedjelju od 17 sati.

Ždrijeb glavnog turnira nije bio blag prema hrvatskim predstavnicima. Dino Prižmić (ATP 89.) spojen je s 8. nositeljem Vitom Koprivom (ATP 64.), a Matej Dodig (ATP 208.) s iskusnim Pablom Carreno-Bustom (ATP 71.).

- Nije baš bajno, ni za Dodiga, ni za Prižmića. Kopriva je jako neugodan protivnik. Bit će to meni uvjerljivo najbolji meč u prvom kolu - komentirao je Goran Ivanišević, istaknuvši da Prižmić igra najbolji tenis u karijeri i da su od njega prvi put velika očekivanja.

U parovima nastupaju i Nino Serdarušić s Admirom Kalenderom, koji su dan ranije osvojili naslov na Challengeru u Trstu.