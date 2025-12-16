Obavijesti

POSLUŠALI IGRAČE

ATP uvodi novo pravilo koje će uvelike pomoći svim tenisačima

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ATP uvodi novo pravilo koje će uvelike pomoći svim tenisačima
Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Sada, kako bi se pojačala zaštita igrača koji se natječu u ekstremnim uvjetima, natjecatelj će moći zatražiti desetominutni odmor tijekom trećeg seta kako bi se ohladio, stoji u objašnjenju pravila

ATP je u utorak, nakon kritika nekih turnira ove sezone, najavio uvođenje pravila o ekstremnim vrućinama koje će se početi primjenjivati od početka sljedeće godine. Pravilo je već na snazi ​​na WTA Touru i Australian Openu.

"Želite li da igrač umre na terenu?" upitao je Danac Holger Rune u listopadu kada se mučio na turniru u Šangaju gdje su temperature prelazile 30°C s razinom vlažnosti iznad 80 posto.

"Sada, kako bi se pojačala zaštita igrača koji se natječu u ekstremnim uvjetima, natjecatelj će moći zatražiti desetominutni odmor tijekom trećeg seta kako bi se ohladio ako indeks temperature vlažnog termometra (WBGT), koji uzima u obzir temperaturu, vlažnost i vjetar, dosegne 30,1 tijekom prva dva seta", navodi ATP.

"Brutalno je kad imate preko 80 posto vlage iz dana u dan, posebno za dečke kad igraju danju po vrućini, na suncu", rekao je jednom prilikom Novak Đoković.

Meč će biti prekinut ako ovaj indeks prijeđe 32,2. Novo pravilo ima za cilj "zaštititi zdravlje igrača", ali i "poboljšati uvjete za gledatelje, suce, djecu s loptom i organizacijski tim turnira", dodaje ATP. Igrači će pauzu moći iskoristiti za dodatnu hidratizaciju tijela pa će tako moći na tuširanje, moći će se i presvuči, a bit će im dozvoljeno da primaju i savjete od trenera.

Do sada su odluke o uvjetima igre vezanim uz vrijeme, a posebno vrućinu, bile odgovornost nadzornika turnira u konzultaciji s liječničkim timovima i lokalnim organizatorima. ATP sezona 2026. počinje 2. siječnja u Australiji United Cupom (turnir nacionalnih timova), a prvi pojedinačni turniri trebali bi početi 5. siječnja u Brisbaneu u Australiji i Hong Kongu.

