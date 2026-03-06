Promotorski rat trese borilački svijet: UFC-ov prvak Tom Aspinall potpisao za Hearna

Svijet borilačkih sportova ostao je u šoku nakon objave da je UFC-ov prvak u teškoj kategoriji, Tom Aspinall, potpisao ugovor s jednim od najpoznatijih boksačkih promotora na svijetu, Eddiejem Hearnom i njegovom kućom Matchroom Sport. Vijest, koja je eksplodirala na društvenim mrežama, odmah je pokrenula lavinu spekulacija, komentara, analiza i predviđanja o tome što ovaj potez znači za budućnost teške kategorije, ali i za odnos snaga između MMA i boksa.

Objava je stigla u obliku fotografije na kojoj se Aspinall rukuje s nasmijanim Hearnom, uz poruku "Dobrodošao u obitelj". Za mnoge, ovo je bio grom iz vedra neba, pogotovo jer se Aspinall oporavlja od teške ozljede oka zadobivene u kontroverznoj borbi protiv Ciryla Ganea krajem prošle godine, zbog koje je njegova karijera bila pod velikim upitnikom.

"Oko za oko"

Ono što ovaj potpis čini posebno intrigantnim jest kontekst promotorskog "hladnog rata" između Eddieja Hearna i predsjednika UFC-a, Dane Whitea. Naime, samo dva tjedna ranije, White je Hearnu "oteo" njegovu dugogodišnju boksačku zvijezdu Conora Benna, potpisavši ga za svoju novu promociju Zuffa Boxing za golemih petnaest milijuna američkih dolara. Hearnov odgovor nije trebalo dugo čekati, a udarac je bio precizan: uzeo je prvaka Whiteove elitne kategorije.

Iako su mnogi isprva pomislili da Aspinall napušta MMA i prelazi u boks, ugovor je zapravo puno kompleksniji. Britanac nije potpisao boksački, već komercijalni i savjetodavni ugovor s novom agencijom Matchroom Talent Agency. To znači da će Hearnov tim upravljati njegovim sponzorstvima i medijskim pravima dok je on i dalje pod ugovorom s UFC-om, gdje mu navodno preostaju još tri borbe.

Jedan dio navijača vjeruje da je ovo majstorski potez kojim Aspinall stvara pritisak na UFC za bolje uvjete i da će pregovori s Whiteom sada biti puno teži. Ipak, Hearn je učio od oca i godinama je u poslu promoviranja, a ako će najbolja MMA organizacija morati s njim pregovarati uvjeti će sigurno biti znatno drugačiji. Ova teorija dobiva na težini s obzirom na to da je Aspinallov otac i trener ranije izjavio kako ne želi da mu sin produži ugovor, već da se okuša u boksu za daleko veći novac.

Drugi, pak, vide ovo kao definitivan prvi korak prema izlasku iz MMA svijeta. Ironiju cijele situacije dodatno je začinila činjenica da je Aspinall samo nekoliko sati prije objave na društvenim mrežama objavio fotografiju iz privatnog aviona uz natpis "Povratak poslu", što su mnogi protumačili kao najavu povratka na povijesni UFC-ov event koji se treba održati u Bijeloj kući. Sada je jasno da je "posao" o kojem je govorio bio u uredu Eddieja Hearna.