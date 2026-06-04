Avdić u zadnjem pojavljivanju ugostio košarkaša i izjavio posljednje riječi: 'Ćao i zdravo'

Vijest o smrti legendarnog bosanskohercegovačkog sportskog novinara, komentatora i kolumnista Edina Avdića u 47. godini života zavila je u crno cijelu regiju.

Novinarsku karijeru započeo je na Federalnoj televiziji, a potom je radio na Televiziji OBN gdje je počeo komentirati NBA utakmice. Avdić je utakmicama davao dodatnu energiju, bilo da je prenosio NBA doigravanje, Euroligu, regionalnu košarku ili utakmice nacionalnih prvenstava.

Bio je jedan od omiljenih komentatora publike zbog posebnog načina komentiranja, ali i detaljnog poznavanja igre, neposrednosti i jedinstvenog prenošenja gdje bi čak manje bitne utakmice prenosio s istim žarom kao NBA.

Posljednjih godina Avdić je bio aktivan kroz podcast „Udvajanje“, koji je vodio zajedno s Milošem Jovanovićem, kao i kroz autorsku emisiju „X&O's Chat“ na Televiziji Una. Kroz te projekte okupljao je brojne sportaše i trenere, a njegov posljednji gost bio je najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić.

- Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Puno sreće u nastavku karijere, pa ćemo ako bude zdravlja da pričamo opet - rekao je Avdić na kraju razgovora, a njegove posljednje riječi u podcastu bile su:

- Naš gost je bio Jusuf Nurkić. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u novom X&O's Chat podcastu. Ćao, zdravo - izjavio je. Prema pisanju Radiosarajevo.ba Avdić je umro od srčanih problema.

- Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovjek, vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Desetljećima nam je donosio najbolje prenose sa strašću i znanjem koje malo ko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator sa ovih prostora. Obitelji iskrena sućut - rekao je Nurkić.