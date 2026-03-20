PREMA TRANSFERMARKTU

Luki Vuškoviću eksplodirala vrijednost! Bivši dinamovac pao

Piše Issa Kralj,
Luki Vuškoviću vrijednost je sa 40 milijuna porasla na 60 milijuna eura. Ovom promjenom postao je 16. najskuplji branič na svijetu i drugi najvrjedniji branič među tinejdžerima

Admiral

Specijalizirani portal Transfermarkt objavio je novo ažuriranje tržišnih vrijednosti nogometaša u njemačkoj Bundesligi, koje je donijelo značajne promjene, posebno za hrvatske igrače. U središtu pozornosti je devetnaestogodišnji stoper Luka Vušković, čija je vrijednost znatno porasla i svrstala ga među najcjenjenije braniče na svijetu. Osim Vuškovića, na popisu su još neki hrvatski reprezentativci.

IGRA SJAJNO Nijemci zaluđeni Vuškovićem: 'On je fenomen, sve je začarao'
Iako je formalno igrač Tottenhama, Luka Vušković je na posudbi u HSV-u pokazao zašto ga se smatra jednim od velikih talenata svoje generacije. Mladom Hrvatu vrijednost je sa 40 milijuna porasla na 60 milijuna eura. Ovom promjenom postao je 16. najskuplji branič na svijetu i drugi najvrjedniji branič među tinejdžerima. Ako se u obzir uzmu igrači do 19 godina, hrvatski dragulj je na visokom šestom mjestu. U Bundesligi je naš stoper osmi najvrjedniji igrač. 

Osim Luke Vuškovića, skok tržišne vrijednosti doživjeo je i Josip Stanišić koji sada vrijedi 35 milijuna eura, umjesto dosadašnjih 32. Porasla je vrijednost Igora Matanovića. On sad umjesto sedam milijuna eura vrijedi deset milijuna. Bivšem dinamovcu Lovri Majeru koji trenutačno igra za Wolfsburg vrijednost je pala za čak deset milijuna eura. Majer je prije vrijedio 15 milijuna eura, a sada se njegova vrijednost procjenjuje na 10 milijuna. 

