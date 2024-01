Babić: Hrgović se ponaša kao Bog koji hoda zemljom, ali mislim da će pobijediti Joshuu

Svi se zbog jednog cilja počnu baviti boksom, ali samo rijetki ga se domognu. Nakon tisuće primljenih udaraca, odrađenih brojnih sparinga i treninga, Alen Babić (32) je u travnju prošle godine došao na koračić od svog životnog sna, ali doživio je bolno prizemljenje.

Hrvatski boksač izgubio je od Poljaka Lukasa Rozanskog i ostao bez WBC pojasa svjetskog prvaka u bridger kategoriji. Bilo je to prije devet mjeseci, ali posljedice poraza i dalje se osjete. Razišao se sa trenerom pa se htio vratiti Leonardu Pijetraju, ali on ga je odbio. Babić se povukao iz javnosti nakon teškog poraza koji je unazadio njegovu karijeru i pitanje je kada će opet dobiti priliku boriti se za pojas. Intervjue domaćim medijima više ne daje, ali prihvatio je poziv Aymana Khana i sudjelovao u podcastu Seconds Out.

Babić čeka povratak u ring

- Bilo je to čudno razdoblje. Imao sam četiri godine predivne karijere, sve se razvijalo savršeno za mene i zato je bilo toliko teško doživjeti taj pad, prvenstveno u mentalnom smislu. Još uvijek nisam u potpunosti izašao iz toga, još uvijek se tražim, no mislim da sam blizu da izađem iz te katastrofe. Teško je, boks je cijeli moj život, i ako ne uspijem u boksu, nemam plan B - kazao je Babić.

Dok iščekuje novi meč, za koji ni sam ne zna kad će biti, pronašao je novi tim. Novi trener trebao bi mu biti Paschal Collins. Naravno, dobio je i pitanje o Filipu Hrgoviću. Njih dvojica se ne podnose. Babić je često u svojim izjavama blatio Hrgovića, a najbolji hrvatski boksač mu je uzvraćao istom mjerom. Postojala je mogućnost i da svoje nesuglasice riješe u ringu, što je Babić zagovarao, no to se nije realiziralo i vrlo vjerojatno nikada neće.

- Znaš što mislim o njemu...nemoj da počinjem. Kada sam pao, on se uzdigao u nebo, ponaša se kao bog koji hoda zemljom, ali prije ili kasnije ljudi će vidjeti tko je on. To se dogodilo i ranije, a dogodit će se opet.

Dok se Babić sprema na povratak, Hrgović bi se uskoro trebao boriti za IBF pojas. Protivnik bi mogao biti Anthony Joshua, a unatoč svoj netrpeljivosti između njih dvojice, Savage smatra kako će hrvatski boksač pobijediti.

- O toj borbi se u Hrvatskoj govori posljednje četiri godine. Ne pratim ga toliko i nisam zainteresiran, ali on je moj sunarodnjak, volio bih da pobijedi ‘AJ‘-a i da postane prvak, doista bih to volio, no hoće li do tog meča ikada doći... Ako se Hrgović bude borio protiv Joshue, vjerujem da će pobijediti, ali mislim da se ta borba vjerojatno neće dogoditi. Vidjet ćemo, mislim da je veće pitanje hoće li se borba uopće dogoditi, a ne kako će završiti".